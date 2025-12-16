Cum prepari maia acasă: Secretul aluatului sănătos

Folosind doar făină și apă poți crea o cultură vie de bacterii lactice și drojdii sănătoase, esențiale pentru o pâine aromată, elastică și ușor de digerat.
Rețetă de maia
În prma zi amestecă 50 g făină (secară sau integrală) cu 50 ml apă la temperatura camerei într-un borcan curat. Nivelează, acoperă ușor și lasă la 21-24°C.
Din ziua 2 începi să hrănești maria. Adaugi 50 g făină și 50 ml apă.
După 3-5 zile, maiaua va începe să crească vizibil, semn că este activă și gata de folosit.
Cum se întreține
Dacă coci des pâine, hrănește maiaua o dată pe zi la temperatura camerei. În cazul în care coci rar pâine, păstreaz-o în frigider, hrănește-o o dată pe săptămână, aruncă jumătate și hrănește-o. O maia sănătoasă miroase acrișor, proaspăt, are textură elastică și formează bule uniforme.
Probleme și soluții
Dacă maiaua nu crește, mut-o într-un loc mai cald și hrănește-o cu făină de secară. Dacă miroase a alcool, hrănește-o mai des. Dacă apare mucegai, arunc-o și începe totul de la zero, potrvit catine.ro.