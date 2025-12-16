x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Cum prepari maia acasă: Secretul aluatului sănătos

Cum prepari maia acasă: Secretul aluatului sănătos

de Redacția Jurnalul    |    16 Dec 2025   •   18:30
Cum prepari maia acasă: Secretul aluatului sănătos
Sursa foto: Maiaua este una dintre cele mai simple și mai vii forme de fermentare.

Maia naturală este una dintre cele mai vechi metode de fermentare pentru aluaturi de casă.

Folosind doar făină și apă poți crea o cultură vie de bacterii lactice și drojdii sănătoase, esențiale pentru o pâine aromată, elastică și ușor de digerat.

Rețetă de maia 

În prma zi amestecă 50 g făină (secară sau integrală) cu 50 ml apă la temperatura camerei într-un borcan curat.  Nivelează, acoperă ușor și lasă la 21-24°C.

Din ziua 2 începi să hrănești maria. Adaugi 50 g făină și 50 ml apă.

După 3-5 zile, maiaua va începe să crească vizibil, semn că este activă și gata de folosit.

Cum se întreține

Dacă coci des pâine, hrănește maiaua o dată pe zi la temperatura camerei. În cazul în care coci rar pâine, păstreaz-o în frigider, hrănește-o o dată pe săptămână, aruncă jumătate și hrănește-o. O maia sănătoasă miroase acrișor, proaspăt, are textură elastică și formează bule uniforme.

Probleme și soluții

Dacă maiaua nu crește, mut-o într-un loc mai cald și hrănește-o cu făină de secară. Dacă miroase a alcool, hrănește-o mai des. Dacă apare mucegai, arunc-o și începe totul de la zero, potrvit catine.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: maia retete
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri