Jurnalul.ro › Timp liber › Culinar › Cum prepari maia acasă: Secretul aluatului sănătos Cum prepari maia acasă: Secretul aluatului sănătos

Cum prepari maia acasă: Secretul aluatului sănătos

Sursa foto: Maiaua este una dintre cele mai simple și mai vii forme de fermentare.

Maia naturală este una dintre cele mai vechi metode de fermentare pentru aluaturi de casă.