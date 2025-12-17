Cum se ține postul? Preotul Ioan-Florin Florescu „Fiți măcar simbolic împreună cu cei care rabdă de foame o viață întreagă.."

Cea mai mare greșeală în post

Acesta susține că cea mai mare grșeală în zilele de post este să înlocuim carnea cu salam, pateu sau hotdog vegetal, insistând că adevăratul post înseamnă să mănânci puțin, curat și sănătos.

„Cea mai mare aberație în zilele de post mi se par chiar rețetele de post și îndemânarea preoteselor și a bucătarilor din mânăstiri de a compune mâncăruri care să te sature la fel de bine ca o mâncare de praznic.

Mâncați în zilele de post cele mai simple bucate, încercați să nu vă preocupe ce aveți în farfurie, siliți-vă să înghițiți primul cartof, prima roșie, prima bucată de pâine pe care puneți mâna, și asta va fi adevărat război duhovnicesc cu trupul și cu patimile voastre, dar, desigur, totul după puterea fiecăruia și după locul și timpul lui”, a scris preotul pe blogul său.

Cum se ține postul

„Cine nu poate posti o zi întreagă, să postească măcar jumătate de zi, și tot nu-și va pierde plata de la Dumnezeu, pentru efortul lui. Postiți nu din obligație, ci cu bucurie și mulțumire pentru toate binefacerile lui Dumnezeu din viața voastră. Postiți ca semn de pocăință pentru casa voastră și pentru copiii voștri. Postiți de bună-voie, ca să fiți măcar simbolic împreună cu cei care rabdă de foame o viață întreagă.

Postul este despre mâncare, despre flămânzire, despre lepădare trupească, despre răbdare, despre asceză, despre simplitate, despre înfrânare trupească, despre compătimire cu foamea lumii, toate în numele „cuvântului lui Dumnezeu cu care va trăi omul”! Pentru toate celelalte nu trebuie să așteptăm zile de post: Avem la dispoziție fiecare zi și tot timpul vieții noastre”, explică părintele Ioan-Florin Florescu.