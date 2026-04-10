Rețete de Paște. Cum să prepari borș tradițional de miel

Deși mirosul specific al cărnii de miel poate fi deranjant pentru unii, cu câteva trucuri simple, această ciorbă devine o adevărată delicatesă.

Rețetă tradițională de borș de miel

Pentru un borș de miel autentic ai nevoie de carne cu os, bogată în măduvă, care va da savoare preparatului. În plus, legumele și verdețurile folosite transformă ciorba într-un preparat consistent și aromat.

Ingrediente

1 kg carne de miel

1 ceapă, 2 morcovi, 1 ardei gras, 1 rădăcină de pătrunjel, 1 țelină mică

2 cartofi tăiați cuburi

3 fire de ceapă verde

1 legătură de leuștean, 1 legătură de lobodă, 1 legătură de leurdă

300 ml borș

400 g smântână și 3 gălbenușuri

Usturoi tocat, boia de ardei iute, sare

Verdețuri proaspete pentru servire: pătrunjel și mărar

Mod de preparare

Pregătirea cărnii: Carnea se pune la fiert în apă rece cu o lingură de sare. Se adună spuma formată și, după ce nu mai face deloc spumă, se schimbă apa și se fierbe din nou carnea timp de 30 de minute.

Adăugarea legumelor: Legumele tocate cubulețe se adaugă în oală, cu excepția cartofilor. Se completează cu apă, se adaugă boiaua și se fierb până devin moi. Cartofii se adaugă ulterior.

Acritul ciorbei: Borșul se pune la final, când cartofii sunt aproape fierți, iar ciorba se mai lasă să dea un clocot. Verdețurile tocate se adaugă la sfârșit pentru aromă.

Servire: Borșul se poate servi cu smântână frecată cu gălbenuș, ardei iute și, după preferințe, zeamă de lămâie.

Alternative pentru acrirea ciorbei

Pe lângă borșul clasic, ciorba de miel poate fi acrită cu frunze de măcriș sau cu zeamă de lămâie. Cantitatea se ajustează în funcție de cât de intensă dorești să fie savoarea,

Borșul de miel, simplu sau cu smântână, rămâne un preparat de referință în bucătăria românească de Paște, aducând gustul tradiției și aroma verdețurilor proaspete pe masa de sărbătoare.