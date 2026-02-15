De ce sunt importante legumele în dieta câinilor

În proporții corecte, legumele pot susține sănătatea digestivă, imunitatea și controlul greutății la câini, fără a înlocui proteina animală, scrie 20minutos.es.

Fasolea verde și dovleacul – surse valoroase de fibre pentru câini

Printre legumele recomandate cel mai des de specialiști se numără fasolea verde și dovleacul, datorită conținutului ridicat de fibre și nutrienți esențiali.

Fasolea verde

Fasolea verde conține:

fibre insolubile,

vitamine și minerale,

acizi grași Omega-3.

Acest profil nutrițional sprijină digestia și ajută la menținerea unei microbiote intestinale echilibrate. Un intestin sănătos contribuie la o imunitate mai bună și la reducerea infecțiilor.

Dovleacul

Dovleacul este bogat în:

fibre solubile,

antioxidanți,

betacaroten.

Este deosebit de util în cazul câinilor cu tulburări digestive recurente. Fibrele solubile reglează tranzitul intestinal, ajută la compactarea scaunului în caz de diaree și facilitează evacuarea în caz de constipație.

Beneficii suplimentare pentru sănătatea câinelui

Consumul regulat și corect dozat de legume poate contribui la:

îngrijirea colonului și a glandelor anale,

susținerea sănătății cardiovasculare,

menținerea oaselor, pielii și blănii într-o stare bună,

protejarea vederii,

controlul greutății la câinii predispuși la obezitate (datorită aportului caloric scăzut și efectului de sațietate).

Atenție: legumele sunt un supliment, nu baza alimentației

Specialiștii subliniază că proteina animală rămâne esențială în dieta câinelui.

Legumele nu trebuie să înlocuiască sursele principale de proteină, ci să completeze meniul zilnic. Alimentația trebuie adaptată în funcție de:

vârsta câinelui,

talie,

nivelul de activitate,

eventualele probleme medicale.

Cum se administrează corect legumele

Fasolea verde și dovleacul pot fi oferite regulat, chiar zilnic, cu respectarea câtorva reguli:

trebuie să fie bine gătite,

să fie oferite în cantități moderate,

să fie introduse treptat în alimentație.

Prepararea termică ajută la digestie și reduce riscul disconfortului gastrointestinal.

Într-o perioadă în care tot mai mulți proprietari caută să îmbunătățească dieta animalelor lor, includerea atentă a legumelor precum fasolea verde sau dovleacul poate fi o alegere benefică pe termen lung.

O alimentație echilibrată, stabilită ideal cu ajutorul unui medic veterinar nutriționist, înseamnă câini mai sănătoși, digestii mai stabile și o calitate mai bună a vieții.