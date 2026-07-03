Ai energii negative în casă? Fă testul simplu cu apă și cuișoare

Deși nu există dovezi științifice care să confirme aceste credințe, numeroase persoane apelează la ritualuri transmise din generație în generație pentru a verifica simbolic energia locuinței, scrie spynews.ro

Unul dintre cele mai cunoscute este testul cu apă și cuișoare, considerat simplu și ușor de realizat.

Testul cu cuișoare. Cum se face

Potrivit tradiției populare, ai nevoie doar de un pahar sau un bol curat, apă proaspătă și cinci cuișoare întregi.

Pașii sunt următorii:

umple un pahar sau un bol cu apă proaspătă;

adaugă cinci cuișoare întregi;

lasă recipientul peste noapte într-un loc liniștit, fără să fie mișcat;

dimineața observă poziția cuișoarelor.

Cum este interpretat rezultatul

În tradiția populară, interpretarea este următoarea:

dacă majoritatea cuișoarelor rămân în poziție verticală, se spune că locuința ar avea o energie „încărcată” sau negativă;

dacă acestea plutesc mai ales în poziție orizontală, casa este considerată un spațiu armonios și echilibrat.

Este important de precizat că această metodă face parte din folclor și din practicile ezoterice și nu are o bază științifică.

Semne pe care mulți le asociază cu o atmosferă „încărcată”

În credințele populare și în practicile Feng Shui, există câteva situații despre care se spune că ar putea indica o energie negativă în locuință:

senzație permanentă de oboseală imediat ce ajungi acasă;

conflicte dese între membrii familiei fără un motiv evident;

dificultăți de concentrare sau insomnii;

plante care se usucă inexplicabil;

senzația constantă de apăsare sau disconfort într-o anumită încăpere.

Din perspectivă psihologică însă, multe dintre aceste stări pot avea explicații mult mai simple, precum stresul, lipsa odihnei, aerul închis, lumina insuficientă sau dezordinea din locuință.

Ce poți face pentru a crea o atmosferă mai plăcută în casă

Indiferent dacă crezi sau nu în energiile negative, există câteva obiceiuri care pot contribui la un mediu mai confortabil și mai relaxant.

Fă ordine și renunță la obiectele inutile

O locuință aglomerată poate crea senzația de haos și poate amplifica stresul. Organizarea spațiului și eliminarea obiectelor pe care nu le mai folosești pot contribui la o stare de bine.

Aerisește zilnic încăperile

Aerul proaspăt reduce umiditatea, elimină mirosurile și îmbunătățește calitatea mediului din locuință.

Folosește arome plăcute

În multe tradiții sunt folosite tămâia, salvia albă sau palo santo pentru purificarea simbolică a spațiului. Dincolo de semnificația spirituală, parfumurile naturale pot crea o atmosferă relaxantă.

Lasă lumina naturală să intre în casă

Lumina naturală contribuie la confortul psihic și face locuința să pară mai primitoare. Dacă este posibil, evită să ții permanent jaluzelele sau draperiile trase.

Adaugă plante de interior

Pe lângă rolul decorativ, plantele contribuie la un mediu mai plăcut și pot îmbunătăți calitatea aerului. În unele tradiții, specii precum bambusul norocos, crinul păcii sau arborele de jad sunt considerate simboluri ale prosperității și armoniei.

Ce spune știința

Specialiștii subliniază că nu există dovezi care să confirme existența sau detectarea „energiilor negative” prin astfel de ritualuri. Totuși, ordinea, lumina naturală, aerisirea și un mediu curat pot avea efecte reale asupra stării psihice și a nivelului de confort.

Astfel, chiar dacă testul cu cuișoare rămâne o tradiție populară fără fundament științific, el continuă să fie practicat de cei care cred în simbolistica și în ritualurile transmise din generație în generație.