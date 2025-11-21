x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Noi 2025   •   20:00
Culorile Revelionului 2026: Ce să porți în noaptea dintre ani pentru a avea parte de iubire și bani
Revelionul 2026 se apropie cu pași repezi, astfel că au început pregătirile pentru sărbătorirea noului an. Nuanțele pe care le porți în noaptea dintre ani sunt importante deoarece aduc noroc și prosperitate.

Preferate sunt nuanțele planetei Venus, considerată în astrologie Micul Benefic deoarece favorizează dragostea și luxul.

Roz și auriu pentru iubire și bani

Este vorba astfel despre roz și auriu. În timp ce auriul simbolizază succesul și banii, rozul aduce  iubire, liniște și relații armonioase.

De ce să porți arămiu sau verde perlat

Persoanele care doresc o energie mai profundă, arămiul combinat cu auriul sau rozul activează transformări karmice.

Totodată, verdele perlat este recomandat pentru vindecare, sănătate și noi începuturi.

Alegerea culorilor potrivite în noaptea dintre ani atrage energii pozitive și echilibru pentru anul care urmează, potrivit spynews.ro.

