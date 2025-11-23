Model la 94 de ani: Carmen Dell’Orefice, legenda care lucrează și inspiră o lume întreagă

La 15 ani apărea pe prima ei copertă Vogue — în 1946. Astăzi, la 94 de ani, continuă să lucreze, să inspire și să spargă toate tiparele industriei.

Un nou volum dedicat carierei sale extraordinare a fost lansat pe 8 noiembrie. Cartea, realizată de fotograful Fadil Berisha — cu care Carmen colaborează de peste trei decenii — este o celebrare a unei vieți dedicate artei imaginii.

Un simbol care a redefinit ideea de frumusețe în modă

Dell’Orefice a pozat pentru Salvador Dalí, a lucrat cu Irving Penn și Richard Avedon și a apărut în reviste precum Vogue și Harper’s Bazaar. Dar, mărturisește ea, abia alături de Berisha s-a simțit cu adevărat înțeleasă:

„Cu unii fotografi trebuia mereu să rămân în tiparul lor. Fadil vede tot, știe ce vrea și mă acceptă pe mine, în totalitate. Nu încearcă să mă schimbe — și asta este extraordinar”, a declarat Carmen pentru The New York Times.

O carieră începută în adolescență și dusă la perfecțiune timp de peste 70 de ani

Născută pe 3 iunie 1931, la New York, Carmen a fost descoperită la doar 14 ani de Irving Penn. La 15 ani, Dalí îi făcea portretul. De atunci, timp de peste șapte decenii, a rămas un reper în industria modei, un model al cărui rafinament nu s-a alterat niciodată și care continuă să apară în campanii, editoriale și fotografii memorabile.

Cartea care îi omagiază eleganța eternă

Volumul Carmen Dell’Orefice: The Ultimate Role Model include imagini spectaculoase, printre care:

o fotografie realizată lângă Empire State Building pentru Avenue Magazine în 2010;

un portret alb-negru din 2013, emblematic pentru frumusețea ei fără vârstă.

Berisha, cunoscut pentru colaborările cu Rolex, Bulgari și Estée Lauder, surprinde în paginile cărții nu doar imaginea unui model, ci esența unei femei care a sfidat convențiile industriei.

Un exemplu de forță și inspirație

Carmen Dell’Orefice continuă să defileze, să pozeze și să demonstreze că adevărata eleganță nu se demodează niciodată. La 94 de ani, rămâne un simbol al longevității, al gracilității și al redefinirii standardelor de frumusețe.

Este, fără îndoială, modelul suprem, o femeie care a schimbat industria și care continuă să strălucească — nu în ciuda vârstei, ci tocmai datorită ei.

Într-un articol pentru New You Magazine, Carmen a vorbit despre rutina ei de exerciții. Ea a declarat:

„Încep cu mișcări ușoare, în care mă întind și fac câteva exerciții de respirație, ca să-mi trezesc conștiința — să simt de ce are corpul meu nevoie în acel moment, chiar dacă e doar deschiderea ochilor. Mă rostogolesc ușor să văd cum îmi simt șoldurile, îndoi genunchii, fac câteva ridicări de picioare — pur și simplu mă iubesc și îmi salut fiecare parte a corpului.”

Despre alimentație, Carmen spune:

„Mănânc după poftă și nu număr caloriile. Vreau să mă bucur de mâncare cu pasiune... Aș fi putut să am probleme cu mâncarea de-a lungul vieții, pentru că îmi place mult să mănânc, dar am avut noroc: am un metabolism foarte bun.”

