Nora Seroussi, decizie radicală după 20 de ani de carieră: „Munca mea nu a fost apreciată și nici compensată corect”

După ce a trăit o lungă perioadă de timp în Los Angeles și a participat la numeroase evenimente exclusiviste, la Hollywood, Nora Seroussi a ajuns în România în 2005 și și-a dorit să ducă brandul tatălui său pe cele mai înalte culmi.

Decizia marchează finalul unui parcurs intens, în care a promovat costumul românesc pe scene de mare anvergură.

„Am dus brandul pe covorul roșu al lumii și am dat tot ce am avut mai bun”, spune Nora. „A fost o misiune în care am crezut cu toată seriozitatea, de la primul show din 2006 până la marile festivaluri cinematografice”, spune Nora Seroussi.

În mesajul său, Nora Seroussi vorbește deschis și despre motivele plecării.

„Mi-am făcut treaba la cel mai înalt nivel, dar munca mea nu a fost apreciată și nici compensată corect. Oricât de mult aș crede într-un proiect, nimeni nu poate continua la nesfârșit fără recunoaștere. De aceea m-am oprit”, recunoaște Nora Seroussi.

În ultimii 20 de ani, Nora a dus brandul în spații rare pentru un nume românesc: Oscaruri, Festivaluri de Film de la Cannes, Veneția și Monaco, Premiile Gopo și evenimente speciale la Vatican. Pentru ea, aceste momente au reprezentat vârful unui efort constant.

„Să văd un brand românesc la Oscaruri sau la Vatican a fost un sentiment greu de explicat. În acele clipe am simțit că munca îți poate depăși propriile limite dacă este făcută cu disciplină și entuziasm”, povestește Nora Seroussi. Citește pe Antena3.ro Gemenele din trupa Indiggo, celebre în România acum 20 de ani, au fost arestate în SUA. Acuzațiile grave și scandalul uriaș provocat

În ultimul an, brandul pe care l-a crescut în ultimii 20 de ani a apărut pe generic în trei producții cinematografice, printre care „Dragoste Fără Cuvinte”, „Dinți de Lapte” și „Anul Nou Care N-a Fost”.

Un reper emoționant a fost aniversarea de 25 de ani a brandului, moment pe care Nora îl consideră o etapă formidabilă pentru brand: „A fost o seară în care am simțit recunoștință pentru tot ce a fost construit”.

Ce va face Nora Seroussi în perioada următoare

Pentru perioada următoare, Nora pregătește lansarea cărții „90% Înger”, prevăzută pentru vara viitoare. Volumul va include culise, întâlniri, momente amuzante și episoade care au marcat traseul ei profesional și personal.