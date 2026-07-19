Dilema verii la birou: Pot purta bărbații pantaloni scurți la muncă?

Vara asta, dezbaterea eternă despre codul vestimentar de birou a primit un aliat neașteptat: chiar guvernul Tokyo. Iar dacă japonezii, campionii disciplinei office wear, au cedat, poate că a venit vremea să ne întrebăm serios: de ce nu și noi?

Când până și Tokyo cedează

Anul acesta, primăria capitalei japoneze a extins celebra campanie "Cool Biz" - lansată în 2005 de actuala guvernatoare Yuriko Koike, pe atunci ministru al Mediului - printr-o variantă și mai relaxată: funcționarii sunt acum încurajați să vină la muncă în pantaloni scurți, tricouri polo și adidași, nu doar fără sacou și cravată, cum se întâmpla până acum. Motivul e dublu - valul de căldură care a lovit Japonia (anul trecut, vara cea mai fierbinte din 1898 încoace) și costurile tot mai mari ale energiei, ceea ce a determinat autoritățile să limiteze folosirea aerului condiționat.

Rezultatul: bărbați de 30, 40, 50 de ani, obișnuiți cu costumul impecabil, au apărut la birou în pantaloni scurți până la genunchi. Unul dintre ei, funcționarul Noboru Watanabe, 50 de ani, a recunoscut pentru AFP că la început i-a fost "jenant" să-și arate picioarele la birou, dar că și-a dat repede seama cât de confortabil e. Un altul, Toru Suda, 34 de ani, a povestit pentru Reuters că la prima purtare "s-a simțit puțin ciudat", dar și-a continuat ziua normal, în polo, șort bleumarin până la genunchi și adidași.

Nu toată lumea e de acord

Gestul a stârnit, evident, controverse - inclusiv în Japonia, o societate în care ținuta office a fost mereu un cod aproape sacru. Sachie Koike, agentă imobiliară de 52 de ani, a spus fără menajamente că asociază pantalonii scurți cu "o zi liberă" și că nu i se par o ținută îngrijită pentru birou - iar picioarele păroase, în particular, nu i se par potrivite la muncă.

Nici americanii nu sunt mult mai relaxați pe subiect: un sondaj Ipsos/The Wall Street Journal din 2023 arată că 41% dintre americani consideră că nu e niciodată potrivit ca bărbații să poarte pantaloni scurți la birou, indiferent de temperatură.

Generația Z schimbă regulile, încet

Hazel Clark, profesoară la Parsons School of Design, spunea pentru Fortune că generațiile tinere - Gen Z și mileniali - au adus deja un stil mult mai casual în mediul corporativ, iar renunțarea la sacou sau la cravată e doar începutul. Experții în etichetă rămân, însă, precauți: fără reguli clare privind lungimea acceptabilă a pantalonilor scurți, linia dintre "ținută office relaxată" și "ținută de plajă" poate deveni destul de subțire.

Deci, da sau nu?

Răspunsul depinde, evident, de tipul de job. Pentru un angajat care nu are contact direct cu publicul sau clienții, într-un birou fără aer condiționat funcțional pe caniculă de 38 de grade, un pantalon scurt decent, de bumbac, până la genunchi, purtat cu o cămașă sau un polo, pare mai degrabă bun-simț decât lipsă de profesionalism - mai ales când chiar funcționarii guvernamentali din Tokyo au acceptat ideea. Pentru întâlniri cu clienți sau evenimente oficiale, rămâne, probabil, mai sigur să rămâi la pantalonul lung, măcar dintr-un motiv simplu: pe cât de mult s-au relaxat regulile, pe atât de mult a rămas neclar unde se termină "practic" și unde începe "neîngrijit" - iar în lipsa unui cod clar, prima impresie tot contează.

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