Furtunile sunt periculoase chiar și în casă. 5 greșeli care îți amenință viața

Specialiștii atrag atenția că descărcările electrice se pot transmite prin rețeaua electrică, conductele de apă sau alte elemente metalice, motiv pentru care unele activități aparent banale pot deveni periculoase.

Iată cele cinci lucruri pe care este bine să le eviți în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

1. Nu folosi aparatele electrice și scoate-le din priză

Televizorul, calculatorul, uscătorul de păr, mașina de spălat sau alte aparate conectate la priză pot fi afectate de supratensiunile provocate de fulgere.

Dacă nu sunt esențiale, este recomandat să le oprești și să le scoți din priză până la trecerea furtunii. Astfel reduci atât riscul de defectare, cât și pericolul unor scurtcircuite.

2. Evită dușul și folosirea apei

Puțini știu că apa și conductele metalice pot conduce electricitatea.

În timpul unei furtuni este recomandat să eviți:

dușul;

baia;

spălatul vaselor;

folosirea robinetelor pentru perioade mai lungi.

Deși riscul este redus, autoritățile din mai multe țări recomandă evitarea acestor activități până la încetarea descărcărilor electrice.

3. Stai departe de obiectele metalice

Radiatoarele, balustradele, țevile metalice sau alte elemente conductoare pot transmite curentul electric în situații extreme.

În timpul furtunii este bine să eviți contactul prelungit cu aceste suprafețe și să rămâi într-o zonă sigură a locuinței.

4. Nu folosi telefonul fix

Dacă locuința este dotată cu un telefon fix conectat prin cablu, evită utilizarea acestuia în timpul furtunii.

Fulgerele pot produce supratensiuni în rețelele de comunicații, iar acestea se pot transmite prin cabluri. Dacă ai nevoie să contactezi pe cineva, este mai sigur să folosești telefonul mobil.

5. Nu ieși afară imediat după ce se oprește ploaia

Una dintre cele mai frecvente greșeli este ieșirea din casă imediat ce ploaia se domolește.

Fulgerele pot continua să lovească zona chiar și după ce precipitațiile s-au oprit. Meteorologii recomandă să aștepți cel puțin 30 de minute după ultimul tunet înainte de a ieși în aer liber.

Cum te protejezi în timpul unei furtuni

Pentru a reduce riscurile, specialiștii recomandă:

să rămâi în interiorul unei clădiri sau al unui autoturism;

să deconectezi aparatele electrice neesențiale;

să eviți contactul cu apa și obiectele metalice;

să nu te adăpostești sub copaci dacă ești surprins afară;

să aștepți cel puțin 30 de minute după ultimul tunet înainte de a ieși din casă.

Majoritatea locuințelor oferă protecție împotriva fulgerelor, însă anumite obiceiuri pot crește inutil riscul de accidente. Respectarea câtorva reguli simple și evitarea folosirii apei, a aparatelor electrice și a telefonului fix în timpul descărcărilor electrice pot face diferența atunci când vremea se schimbă brusc.