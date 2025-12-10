Geminide 2025: Când va avea loc ploaia de stele de la sfârșitul anului

Fenomenul poate fi observat între 4 și 17 decembrie, dar cel mai intens spectacol astronomic va fi vizibil într-o singură noapte, când pe cer pot apărea până la 120 de meteori pe oră.
Cum să urmărești Geminidele
Geminidele sunt vizibile cu ochiul liber dar pentru a observa câ mai bine este recomandat un loc întunecat, departe de luminile orașului.
Cel mai bun moment pentru observare este ora locală 02.00, când cerul este cel mai întunecat și vizibilitatea este maximă.
Evită folosirea telefonului mobil în timpul observației deoarece lumina poate reduce vizibilitatea meteoriților.
Particularități astronomice
Geminidele sunt unice, provenind din resturile asteroidului 3200 Phaeton, nu dintr-o cometă, așa cum este cazul altor ploi de stele.
Fenomenul poate fi urmărit de oriunde, inclusiv de pe teritoriul României, dacă cerul este senin și lipsit de poluare luminoasă, porivit spynews.ro.