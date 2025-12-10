Geminide 2025: Când va avea loc ploaia de stele de la sfârșitul anului

Fenomenul poate fi observat între 4 și 17 decembrie, dar cel mai intens spectacol astronomic va fi vizibil într-o singură noapte, când pe cer pot apărea până la 120 de meteori pe oră.​

Cum să urmărești Geminidele

Geminidele sunt vizibile cu ochiul liber dar pentru a observa câ mai bine este recomandat un loc întunecat, departe de luminile orașului.​

Cel mai bun moment pentru observare este ora locală 02.00, când cerul este cel mai întunecat și vizibilitatea este maximă.​

Evită folosirea telefonului mobil în timpul observației deoarece lumina poate reduce vizibilitatea meteoriților.​

Particularități astronomice

Geminidele sunt unice, provenind din resturile asteroidului 3200 Phaeton, nu dintr-o cometă, așa cum este cazul altor ploi de stele.​

Fenomenul poate fi urmărit de oriunde, inclusiv de pe teritoriul României, dacă cerul este senin și lipsit de poluare luminoasă, porivit spynews.ro.