Ghid pentru credincioșii ortodocși: Cine NU poate fi trecut pe pomelnic

Pomelnicul poate include atât persoanele vii, cât și pe cele adormite, însă există reguli clare privind ordinea și cine poate fi pomenit.

Ordinea corectă a numelor pe pomelnic

Părintele Ilie Cleopa recomandă să fe scris întâi preotul de botez, apoi duhovnicul, nașii de botez, nașii de cununie, soțul sau soția, părinții, copiii și alte rude apropiate, notează dcnews.ro. Cel care scrie pomelnicul se trece ultimul.

Pomelnicele pentru vii și adormiți se citesc la Sfânta Liturghie. La Sfântul Maslu sau Acatist sunt pomeniți doar viii, iar pentru adormiți există slujba specială a parastasului.

Cine NU poate fi pomenit

Persoanele de altă credință și cele nebotezate nu pot fi trecute pe pomelnic la slujbele Bisericii ortodoxe, însă pot fi incluse în rugăciunile personale.

Însă, așa cum subliniază Siluan Atonitul, rugăciunea pentru întreaga lume „curăță mintea și ne ajută să vedem mai bine suferințele oamenilor”.

De asemenea, Bisericaortodoxă interzice includerea pe pomelnic a celor implicați în practici oculte sau care persistă în păcate grave.

De asemenea, Sfânta Împătășanie este rezervată doar credincioșilor în aceeași credință și în stare duhovnicească potrivită.

Situații speciale și erori frecvente

Totodată, dintre adormiți, nu sunt pomeniți persoanele care s-au sinucis, copiii care au murit nebotezați ori pruncii avortaț.

Un alt aspect important: unii credincioși, din neștiință, trec numele „dușmanilor” pe pomelnic, crezând că Dumnezeu îi va pedepsi. Biserica ortodoxă condamnă această practică, subliniind că rugăciunea pentru rău nu este acceptată.

Evangheliil ne învață să ne iubim vrăjmașii și să ne rugăm pentru cei care ne fac rău. Rugăciunea trebuie să transforme ura în iubire, pace și fapte bune.