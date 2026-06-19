„Infarcturi” sau „infarcte”? Care este pluralul corect al cuvântului „infarct”

Potrivit dicționarelor și lucrărilor academice de referință, pluralul corect al substantivului „infarct” este „infarcturi”.

Astfel, exprimări precum „mii de infarcturi sunt înregistrate anual” sau „factorii de risc care provoacă infarcturi” respectă normele limbii române.

Ce spun dicționarele

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), forma corectă este:

singular: infarct

plural: infarcturi

Cuvântul provine din terminologia medicală și desemnează moartea unui țesut sau a unei porțiuni dintr-un organ ca urmare a întreruperii circulației sângelui în zona respectivă.

De ce este folosit atât de des termenul „infarcte”?

Forma „infarcte” s-a răspândit în limbajul cotidian și în mass-media, probabil din analogie cu alte substantive terminate în „-ct”, care formează pluralul în „-e”. De asemenea, influența limbajului medical internațional și a traducerilor din alte limbi a contribuit la popularizarea acestei variante.

Cu toate acestea, lingviștii consideră că forma normată și recomandată în limba română rămâne „infarcturi”.

Exemple corecte

Medicii au raportat o creștere a numărului de infarcturi în rândul persoanelor tinere.

în rândul persoanelor tinere. Hipertensiunea arterială este unul dintre principalii factori care duc la infarcturi și accidente vasculare cerebrale.

și accidente vasculare cerebrale. Studiul a analizat cauzele care preced majoritatea infarcturilor.

Deși „infarcte” este des întâlnit în vorbirea curentă și în unele publicații, forma corectă din punct de vedere gramatical este „infarcturi”. Pentru textele jurnalistice, medicale sau academice, specialiștii recomandă folosirea pluralului consacrat de dicționare: infarcturi.