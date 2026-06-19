x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber „Infarcturi” sau „infarcte”? Care este pluralul corect al cuvântului „infarct”

„Infarcturi” sau „infarcte”? Care este pluralul corect al cuvântului „infarct”

de Andreea Tiron    |    19 Iun 2026   •   09:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
„Infarcturi” sau „infarcte”? Care este pluralul corect al cuvântului „infarct”
De ce este folosit atât de des termenul „infarcte”?

În presa românească, la televizor și pe rețelele sociale apare frecvent formularea „infarcte”, însă puțini știu că aceasta nu este forma recomandată de normele limbii române.

Potrivit dicționarelor și lucrărilor academice de referință, pluralul corect al substantivului „infarct” este „infarcturi”.

Astfel, exprimări precum „mii de infarcturi sunt înregistrate anual” sau „factorii de risc care provoacă infarcturi” respectă normele limbii române.

Ce spun dicționarele

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), forma corectă este:

  • singular: infarct
  • plural: infarcturi

Cuvântul provine din terminologia medicală și desemnează moartea unui țesut sau a unei porțiuni dintr-un organ ca urmare a întreruperii circulației sângelui în zona respectivă.

De ce este folosit atât de des termenul „infarcte”?

Forma „infarcte” s-a răspândit în limbajul cotidian și în mass-media, probabil din analogie cu alte substantive terminate în „-ct”, care formează pluralul în „-e”. De asemenea, influența limbajului medical internațional și a traducerilor din alte limbi a contribuit la popularizarea acestei variante.

Cu toate acestea, lingviștii consideră că forma normată și recomandată în limba română rămâne „infarcturi”.

Exemple corecte

  • Medicii au raportat o creștere a numărului de infarcturi în rândul persoanelor tinere.
  • Hipertensiunea arterială este unul dintre principalii factori care duc la infarcturi și accidente vasculare cerebrale.
  • Studiul a analizat cauzele care preced majoritatea infarcturilor.

Deși „infarcte” este des întâlnit în vorbirea curentă și în unele publicații, forma corectă din punct de vedere gramatical este „infarcturi”. Pentru textele jurnalistice, medicale sau academice, specialiștii recomandă folosirea pluralului consacrat de dicționare: infarcturi.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri