3 cuțite de aur pe masa juraților! Moment spectaculos în ediția de diseară Chefi la cuțite, la Antena 1, de la 20:30

de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   13:30
Seară cu trei cuțite de aur la Chefi la cuțite! Sezonul 16 al show-ului culinar vine cu un ritm accelerat, întrucât după ce Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur chiar în prima ediție, în această seară și ceilalți trei Chefi fac acest gest.

Audițiile ediției care începe la Antena 1 și pe AntenaPLAY de la 20:30 aduc multe emoții, povești tulburătoare și concurenți care îi impresionează pe Chefi cu farfuriile prezentate și reușitele din parcursul lor profesional. Seara va fi marcată de un moment cu totul special: Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu pun cuțitele pe masă pentru aceeași persoană. Cine i-a convins și care dintre Chefi va fi ales de concurentul sau concurenta în cauză telespectatorii vor descoperi urmărind ediția de diseară.

Tot în episodul de azi jurații ajung la Bran pentru cea de-a treia amuletă și încing o sesiune de gătit chiar la poalele castelului. Tema va fi una potrivită locului: se gătește tradițional, dar în cheie fine dining. Amuleta este una dintre cele mai râvnite: ”Poți schimba un concurent cu oricare altul din celelalte echipe” este super-puterea pe care o oferă posesorului său, iar asta îi va ambiționa și mai tare pe jurați. Nu în ultimul rând, la degustare vin Leonard Doroftei alături de soția sa. Așadar, rețeta acestei ediții are toate ingredientele pentru o seară perfectă la Chefi la cuțite, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

