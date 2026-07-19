Anglia a câștigat finala mică, la Campionatul Mondial, după o confruntare istorică cu Franța, în cea de-a 38-a zi lider de piaţă, la Antena 1!

Cea mai mare finală mică din istorie, Franța cea uriașă versus Anglia cea vitează! Aseară, s-a scris fila uneia dintre cele mai spectaculoase confruntări din istoria fotbalului mondial, în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Telespectatorii au trăit la intensitate maximă, meciul senzațional din cel mai urmărit eveniment al planetei, menținând Antena 1 pe prima poziţie ȋn clasamentul audienţelor pentru a 38-a zi a competiţiei.

Finala mică transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, dintre Franța și Anglia, încheiată cu un scor ce va rămâne în istoria fotbalului, ȋn intervalul 23:59 – 02:00, a condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, Antena 1 a înregistrat o cotă de piață de 51% și 7.2 puncte de rating, în timp ce locul 2, Pro TV a avut 14.1% cotă de piaţă și 2 puncte de rating. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 45.3% cotă de piaţă și 7.8 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 9.8% cota de piaţă și 1.7 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 40.4% cotă de piaţă și 6.5 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 11.6% cota de piaţă și 1.9 puncte de rating. În minutul de aur, ȋnregistrat la ora 00:19, peste 1.3 milioane de telespectatori asistau o finală pentru locul 3 ce nu va putea fi uitată.

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Prima repriză a fost una de coșmar pentru naționala Franței, cu Didier Deschamps, la ultimul meci pe bancă, după ce englezii au marcat de patru ori la rând. Declan Rice a deschis scorul în minutul 3, iar Konsa a majorat avantajul în minutul 18. Saka a marcat atât pentru scorul de 3-0, cât și pentru cel de 4-0, cu care s-a și intrat la pauză. Odată cu fluierul de start din cea de-a doua parte, Franța părea că va reuși să meargă pe urmele Argentinei și să bifeze o remontadă, reușind să înscrie de trei ori până în minutul 54, prin Mbappe, de două ori și o dată prin Barcola! Finalul a fost unul incredibil. Saka a majorat avantajul, prin penalty, Dembele a readus speranțe în minutul 90+6, iar Bellingham a închis tabela în cel de-al optulea minut de prelungii. Cu 6 la 4, Anglia al doilea cel mai bun rezultat pentru ei, din istorie, obținând medaliile de bronz la turneul final!

În ciuda înfrângerii cu Anglia, Kylian Mbappe a reușind o partidă incredibilă, în care a marcat noi recorduri! Odată cu cele două goluri înscrise, a ajuns la borna – 10, fiind golgheterul competiţiei în acest moment, cu două reuşite mai mult decât Leo Messi, cel care are de jucat finala mare contra Spaniei. Totodată, acesta este este în acest moment cel mai bun marcator din istoria Cupelor Mondiale, cu 22 de goluri, depăşindu-l pe Leo Messi, cel care are 21 de reuşite și este și primul jucător care marchează minim 10 goluri în cadrul unui turneu final pentru prima dată din 1970, când această performanţă a fost bifată de Gerd Muller.

După 103 meciuri, fotbalul ne dăruiește cea mai frumoasă poveste a omenirii – Finala Campionatului Mondial! În direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la ora 22:00, începe o bătălie monumentală – campioana Europei versus campioana Lumii, viitor versus eternitate!

Spania – Argentina este confruntarea care va decide cine obține trofeul și scrie istorie! Povestea poveștilor, finala pe care o vom ține minte toată viața, nu poate fi ratată!