Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.28 – 23.29, s-au impus ca lider de audienţă la nivelul ȋntregii ţări, serialul original semnat de Ruxandra Ion conducând clasamentul audienţelor, cu 5.1 puncte de rating și 14.8% cota de piaţă, urmat de Digi Sport 1, cu 4.1 puncte de rating şi 11.9% cota de piață. Şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, serialul de la Antena 1 a fost lider detaşat de piață, cu 5.6 puncte de rating şi 19.6% cota de piaţă, urmat de această dată de Pro TV cu 4.1 puncte de rating și 14.4% cota de piaţă. La nivelul aceluiaşi target, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a condus clasamentul audienţelor şi pe intersecția cu producția Las Fierbinți (20.28 – 21.31), cu 6.2 puncte de rating şi 19.0% cota de piață, urmată de Pro TV cu 5.6 puncte de rating şi 17.3% cota de piață.

Şi pe intersecția cu show-ul Trădătorii, de la Pro TV, 21.31 – 23.24, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN conduce clasamentul audiențelor, la nivelul tuturor categoriilor de public. Astfel, pe segmentul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, serialul de la Antena 1 a înregistrat 4.3 puncte de rating şi 15.4% cota de piață, fiind urmat de Digi Sport 1 cu 3.9 puncte de rating şi 14.2% coata de piață. În minutul de aur, la ora 21.48, 1 milion de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Emoții intense, răsturnări de situație și decizii care nu mai pot fi reparate i-au surprins aseară pe telespectatorii serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. În acest episod, tensiunile dintre personaje au crescut pe mai multe planuri. Basty (Andrei Aradits) i-a cerut lui Damian (Andi Vasluianu) să îl lase în pace pe Matei Mincu (Adrian Ştefan), însă Damian a fost suspicios și nu a crezut că rugămintea venea din inițiativa lui Basty.

La redacția Anei (Karina Jianu), echipa a descoperit povestea unui copil plecat în America, devenit regizor de succes, iar Ana s-a întrebat dacă acesta își găsise familia biologică. Matei a propus ca ei să încerce să-l ajute. Constance (Carmen Ionescu) și Victoria (Alina Chivulescu) au avut o discuție îngrijorată despre starea Alexiei (Rebecca Nicolescu), care părea schimbată și lipsită de viață, probabil din cauza tratamentului primit. Victoria a fost tulburată de ideea că Damian ar fi putut fi tatăl Alexiei.

O confruntare tensionată a avut loc între George (Richard Bovnoczki), Damian și Basty la noul birou al Victoriei. Cei trei și-au aruncat acuzații, iar Damian a făcut remarci ironice despre relația dintre George și Victoria. Aceasta a mers la Lili (Ioana Flora), panicată că secretul despre posibila paternitate a lui Damian ar fi putut distruge familia ei. Lili a asigurat-o că nu spusese nimănui.

Între timp, Alina (Ana Bodea) a ajuns la spital, iar starea ei s-a agravat — medicii au spus că avea nevoie urgentă de un donator de celule stem, lucru care l-a tulburat profund pe Basty. În tot acest timp, Ana a avut parte de un nou șoc când i-a surprins pe Damian și Victoria îmbrățișați în biroul ei. Rănită, a refuzat orice explicație.

Episodul s-a încheiat cu o discuție între Ana și Victoria despre cele întâmplate; Ana s-a gândit că poate ar fi mai bine să renunțe la investigațiile sale, în timp ce Basty a primit un certificat medico-legal al soției lui, lăsând finalul deschis și plin de tensiune.

