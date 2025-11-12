Darius Ticmenov lucrează ca Chef pentru Formula 1 și vrea să-și testeze nivelul culinar la Chefi la cuțite: ”Am știut de la 13 ani că îmi doresc să devin bucătar”

Darius și-a descoperit devreme pasiunea pentru gătit, inspirat de mama sa, care a urmat acest drum profesional, dar și de nume celebre din gastronomia internațională.

„Am știut de la 13 ani că vreau să devin bucătar. Atunci am renunțat să mă uit la desene animate și am început să urmăresc programele culinare cu Gordon Ramsay și Jamie Oliver. Ei m-au inspirat.”

Plecat de opt ani în Anglia, Darius a acumulat o considerabilă experiență în bucătărie, care a culminat cu intrarea în echipa de Chefi a Formulei 1.

„Mama era de un an în Anglia, iar după ce am terminat liceul am plecat și eu acolo și m-am angajat în bucătărie. Am început de jos și am avansat încet la startere, la deserturi. La vârsta de 20 de ani mi s-a propus poziția de Head Chef, dar a trebuit să refuz, pentru că luasem deja decizia să mă mut cu familia într-un oraș mai mare. Am lucrat în Anglia și la cârciumi, și la restaurante cu prestigiu. Iar în prezent lucrez ca bucătar la Formula 1. Mă consider norocos că am intrat în echipa lor. Dar cea mai mare realizare a mea de până acum este că am ajuns în fața voastră, aici, la Chefi la cuțite. Acesta este un test pentru mine: vreau să văd dacă a meritat cât am muncit în 11 ani de bucătărie”, le-a spus Darius juraților în audiții, dezvăluind totodată că are așteptări mari. ”Sunt obișnuit cu presiunea, ăsta mi-e jobul. Dar când vezi camerele de filmat, cresc emoțiile. Însă eu sper ca experiența să-și spună cuvântul. Am venit să câștig premiul cel mare”.

