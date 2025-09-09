Emi (NT) vine în platoul MediCOOL, astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ce vor afla telespectatorii în ediția de diseară

Prezent în platoul emisiunii, Emi (NT) va discuta sincer despre momentele dificile prin care a trecut, el confruntându-se cu atacurile de panică. În acord cu acest subiect, Carmen Brumă va prepara o băutură care ajută în astfel de momente.

“Primele atacuri de panică au început în liceu, cred că aveam 17 ani. Mama a fost prima din familie care a trecut prin așa ceva. Ea credea, pe atunci, că are probleme cu inima. I-a luat ceva timp să descopere că avea atacuri de panică! Nu mi-am dat seama că o să fac și eu. Într-o noapte m-am trezit, mă sufocam, inima îmi bătea foarte tare. Nu știam ce am! După câteva nopți așa, mama a considerat că este cazul să găsim pe cineva care să mă ajute.”, îi va transmite Emi (NT) gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov.

MediCOOL reunește experți din cât mai multe domenii pentru ca telespectatorii să afle cum se pot proteja cât mai bine, căci prevenția începe de acasă. Quiz-ul medical le oferă celor din spatele micilor ecrane doza de divertisment, iar miturile întâlnesc, în sfârșit, adevărul. De asemenea, toate informațiile vehiculate în mediul virtual înfruntă realitatea.

Emisiunea aduce și oameni pregătiți să își spună poveștile, iar vedetele se alătură pentru a vorbi deschis despre problemele lor din viața de zi cu zi. În ediția de astăzi, de la ora 18.00, vor fi prezentate remedii care ne ajută să ne relaxăm, accentul va fi pus pe resursele de sănătate pentru corp, se vor realiza teste inedite, iar jocul atracției va avea un rol important – sunt feromonii pulverizați eficienți în jocul atracției sau putem uita de această variantă de seducție?

Specialiști din mai multe domenii se află în platoul emisiunii pentru un format extins. Astfel, dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană vor răspunde la toate curiozitățile.

Emisiunea MediCOOL va putea fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.