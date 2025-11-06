Emil Rengle dezvăluie diseară, la MediCOOL, de la 18:00, cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”

Medicina nu mai este un domeniu greu, ci unul prietenos, explicat pe înțelesul tuturor. În ediția de diseară, care va fi difuzată de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Emil Rengle vine să vorbească despre cum a reușit să gestioneze diagnosticul primit din partea medicilor, care are legătură cu o boală autoimună.

În 2017, primele simptome ale colitei ulcerative l-au făcut pe Emil Rengle să treacă prin momente dificile. După ce medicii l-au diagnosticat cu o boală autoimună, dansatorul și-a schimbat total stilul de viață și a început să meargă la terapie pentru a lupta cu problemele de sănătate.

„Eu sunt diagnosticat cu o boală autoimună numită colită ulcerativă. Primele simptome au apărut în 2017. Nu știam ce se petrece cu mine. Eram plecat din țară, mă aflam în Statele Unite ale Americii. Am început să mă duc la doctor ca să pun întrebări. (...) Înainte de această afecțiune, felul în care trăiam era stresant și neorganizat. Am fost obligat să fiu mult mai conștient de ce mănânc, felul în care îmi organizez viața, somnul, dar și gândurile. (...) Pe mine m-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia. Fără terapie nu aș fi fost aici, nu aș fi reușit să trec peste acest blocaj mental.”, îi va spune acesta gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov.

De asemenea, telespectatorii o să afle totul despre dermatita atopică – inflamația care afectează atât pielea, cât și încrederea de sine. Vor fi prezentate metodele corecte de curățare a punctelor negre, dar și modul în care se poate face masaj sculptural bucal pentru a reduce tensiunea. În plus, moașa Vania Limban și chef Samuel le Torriellec se vor afla în platoul de televiziune pentru a oferi remedii naturiste, dar și rețete delicioase.

