Formula 1: spectacol, suspans și viteză. Marele Premiu de la Las Vegas va fi difuzat duminică, de la 06:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Orice viraj, dar și fiecare secundă, vor conta, iar asfaltul va vibra sub forța a sute de cai putere, căci Marele Premiu de la Las Vegas se anunță a fi spectaculos. Antepenultima cursă din acest sezon se va vedea duminică, de la 06:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Ne aflăm cu doar trei etape înainte de finalul sezonului, iar Las Vegas va găzdui una dintre cele mai interesante curse. O nouă bătălie între piloții Formula 1 ne va aduce un spectacol total, iar inimile fanilor vitezei vor bate la unison, în timp ce toți își vor urmări favoriții.

În inima orașului care poate păstra orice secret, unde distracția este la ea acasă, piloții vor parcurge un circuit care are o lungime de 6,2 kilometri și un număr de 50 de tururi. Grand Prix-ul va avea un total de 309,9 kilometri, fiind antepenultimul din acest sezon, după el urmând Qatar și Abu Dhabi.

Lando Norris a reușit să se impună în cel mai recent circuit, fiind câștigătorul Marelui Premiu al Braziliei. Acesta conduce cu 390 de puncte, fiind urmat de Oscar Piastri, cu 366 de puncte. Al treilea în clasament este Max Verstappen, cu 341 de puncte. Cursa de duminică nu poate fi ratată de cei care își doresc o doză puternică de adrenalină – căci doar la Formula 1 totul se poate schimba într-o clipă!

Programul de la Las Vegas

Vineri, 21 noiembrie

Prima sesiune de antrenamente: 02:30 (AntenaPLAY)

A doua sesiune de antrenamente: 06:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă, 22 noiembrie

A treia sesiune de antrenamente: 02:30 (AntenaPLAY)

Calificări: 06:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică, 23 noiembrie