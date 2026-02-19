x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Feb 2026   •   23:15
George Mirancea luptă în audițiile noului sezon Chefi la cuțite pentru un loc în echipele juraților: „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt”

Din 2 martie, cei patru jurați deschid din nou arena audițiilor, pregătiți să descopere noi talente în bucătărie, concurenți pasionați, ambițioși, îndrăgostiți de arta culinară.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se reunesc la masa juraților – dar și în ringul amuletelor, acolo unde flacăra competiției dintre ei arde mai puternic ca oricând, cu atât mai mult după adoptarea regulii celor 4 echipe. Sezonul 17 Chefi la cuțite va fi difuzat de Antena 1 și AntenaPLAY în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.

          Unul dintre concurenții care pășesc în platoul audițiilor noului sezon este George Mirancea. Născut la Constanța, a acumulat experiență gastronomică în Marea Britanie, acolo unde este bucătar, dar și antreprenor, deținând un restaurant. ”Am ajuns în Anglia în 2011. De-atunci am început să muncesc în bucătărie. M-am angajat prima dată într-un restaurant italienesc, deși la acel moment nici cartofi prăjiți nu știam să fac. În primele patru luni am stat zi de zi, de dimineață până seara în bucătărie, ca să învăț: eram doar eu cu patronul și cineva la vase. Ajunsesem să ne ocupăm, doar noi, de 250 de clienți pe zi. După patru luni, patronul a decis că pot avea grijă de bucătăria lui și, astfel, un vis a devenit realitate. De-atunci a început povestea mea de dragoste cu bucătăria”, povestește George.

„Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt. S-a întâmplat la un eveniment privat, în Sandwich, Kent, acolo unde se desfășurau filmările pentru World War Z. Totul a fost fără camere de filmat, fără telefoane. Reguli foarte clare: un singur membru al staff-ului, eu, prezent în restaurant”, le-a mai povestit George Chefilor. Ce le-a pregătit celor patru jurați și ce verdict va primi George telespectatorii vor descoperi în noul sezon Chefi la cuțite, din 2 martie, la Antena 1 și Antena PLAY.

