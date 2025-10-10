Ruby spune totul despre schimbarea care a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Oct 2025   •   17:15
Schimbările pe care le putem face din punct de vedere estetic nu mai sunt un subiect tabu, mai ales dacă acestea nu ne pun în pericol sănătatea și ne redau încrederea în sine. Emisiunea MediCOOL vine cu numeroase astfel de cazuri fericite, iar Ruby este invitata ediției de diseară, de la ora 18:00, care va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY. Artista va spune totul despre cum și-a obținut zâmbetul perfect.

MediCOOL este emisiunea care vine în ajutorul telespectatorilor pentru ca aceștia să aibă un stil de viață confortabil și sănătos, oferind sfaturi utile și prezentând cazuri inedite. Ruby este cunoscută pentru zâmbetul ei superb, iar, pentru a obține acest efect, vedeta a recurs la fațete.

A fost o alegere 100% din punct de vedere estetic făcută. Aveam dinți sănătoși, însă erau mici, rotunzi și cu mici spații între ei. Urmărind cum evoluează lucrurile atunci când vine vorba despre fațete, am decis că este momentul potrivit să fac asta. Prima oară mi le-am pus în 2014 sau 2015, undeva pe atunci. Mi-am dorit întotdeauna să am un zâmbet la fel ca actrițele de la Hollywood! (...) Eu mi-am dorit să am dinți mari, perlați și albi! Dacă pot să aleg să am un zâmbet alb ca în reclama pentru pasta de dinți, de ce aș face opusul?”, îi va spune Ruby gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov.

Artista va participa și la testul MediCOOL, rubrica specială care le oferă privitorilor toate răspunsurile despre cum trebuie să își protejeze organismul. În plus, chef Samuel le Torriellec le va oferi tuturor o rețetă simplă și delicioasă de croissant cu unt, iar un pacient va mărturisi cum a reușit să îi schimbe viața o dantură sănătoasă, după ce a apelat la tehnica medicală modernă.

Un nou caz emoționant va fi dezvăluit în cadrul emisiunii, când o tânără va veni pentru a povesti totul despre lupta cu epilepsia, în timp ce specialiștii vor oferi explicații corecte și complete cu privire la această afecțiune medicală.

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins. 

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

 

 

Subiecte în articol: MediCOOL ruby Dr. Mihail Pautov
