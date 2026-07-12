Limba română: Ce înseamnă cuvântul „a bâjbâi”

Deși este întâlnit frecvent în vorbirea de zi cu zi și în literatură, nu toată lumea îi cunoaște sensul exact.

Ce înseamnă „a bâjbâi”, potrivit DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), verbul „a bâjbâi” înseamnă:

„A merge sau a căuta pe pipăite, fără a vedea bine; a umbla nesigur; a căuta fără orientare precisă. În sens figurat, înseamnă a acționa fără să știe exact ce are de făcut, a ezita sau a căuta soluții fără o direcție clară.”

Cuvântul descrie, așadar, o acțiune făcută cu dificultate, din lipsă de vizibilitate, de informații sau de siguranță.

Sensul propriu al verbului „a bâjbâi”

În sensul său de bază, verbul se referă la situațiile în care o persoană încearcă să găsească ceva fără să poată vedea.

Exemple:

Bâjbâia prin întuneric după întrerupător.

A bâjbâit prin sertar până a găsit cheile.

Copilul bâjbâia cu mâinile prin cameră, căutând jucăria.

În toate aceste exemple, persoana se orientează prin atingere, nu prin vedere.

Sensul figurat

Cel mai des, „a bâjbâi” este folosit în sens figurat, pentru a descrie lipsa de experiență sau de claritate într-o anumită situație.

Exemple:

La începutul carierei, bâjbâia și nu știa ce decizie să ia.

Autoritățile bâjbâie în căutarea unei soluții.

Elevul bâjbâia la răspuns, nefiind sigur de informațiile învățate.

În acest caz, verbul sugerează nesiguranță, ezitare sau încercări repetate de a găsi răspunsul potrivit.

Sinonime pentru „a bâjbâi”

În funcție de context, verbul poate fi înlocuit cu:

a căuta pe pipăite;

a tatona;

a ezita;

a se poticni;

a se orienta cu dificultate;

a căuta la întâmplare;

a încerca fără o direcție clară.

Expresii și utilizări frecvente

Verbul apare în numeroase expresii din limba română:

a bâjbâi prin întuneric ;

; a bâjbâi după cuvinte ;

; a bâjbâi în căutarea adevărului ;

; a bâjbâi după o soluție ;

; a bâjbâi în viață, atunci când cineva nu are încă un scop sau o direcție clară.

De unde provine cuvântul

Lingviștii consideră că „a bâjbâi” este un verb de origine expresivă, format prin imitarea sunetelor și mișcărilor nesigure pe care le face o persoană care caută sau înaintează fără să vadă bine. Tocmai această origine îi conferă o puternică valoare sugestivă în limba română.

Cum folosim corect verbul „a bâjbâi”

Verbul poate fi folosit atât pentru situații concrete, cât și pentru stări emoționale sau intelectuale.

De exemplu, putem spune că cineva „bâjbâie prin întuneric” atunci când nu vede, dar și că „bâjbâie în luarea unei decizii” atunci când nu știe ce alegere să facă.

În ambele cazuri, ideea este aceeași: lipsa unei direcții clare și încercarea de a găsi drumul sau soluția potrivită. Astfel, „a bâjbâi” rămâne unul dintre cele mai expresive verbe din limba română, fiind folosit frecvent atât în limbajul cotidian, cât și în literatură și jurnalism.