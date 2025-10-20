Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Discrepanță”

Termenul exprimă o opoziție sau o nepotrivire între două elemente care, la prima vedere, ar trebui să fie în armonie.

Definiția din DEX

Conform Dicționarului explicativ al limbii române (DEX),

„DISCREPANȚĂ” înseamnă:

„deosebire mare între două sau mai multe lucruri comparate; lipsă de concordanță, nepotrivire, contrast.”

Cuvântul provine din limba franceză discrépance, iar la rândul său, aceasta din latinescul discrepantia, având sensul de nepotrivire sau divergență.

Înțelesul și utilizarea în vorbirea de zi cu zi

Când vorbim despre o discrepanță, ne referim la o diferență evidentă, uneori chiar deranjantă, între două situații, valori sau puncte de vedere.

Este un termen des întâlnit în contexte sociale, economice, politice sau științifice, fiind folosit pentru a sublinia dezechilibre sau neconcordanțe între ceea ce ar trebui să fie și ceea ce este în realitate.

De exemplu:

„Există o discrepanță între veniturile din mediul urban și cele din mediul rural."

„S-a observat o discrepanță între vorbele și faptele sale.”

„Rezultatele studiului arată o discrepanță majoră între generații în privința valorilor.”

Sinonime și antonime

Cuvântul „discrepanță” are mai multe sinonime, în funcție de context:

diferență, contrast, decalaj, neconcordanță, deosebire, opoziție.

Ca antonime pot fi considerate:

echilibru, armonie, corespondență, concordanță.

Când și de ce folosim „discrepanță”

Termenul este preferat în exprimările formale, în special în domenii precum economie, sociologie, statistică sau educație, dar și în analize și texte jurnalistice.

El transmite ideea unei distanțe între două realități care, ideal, ar trebui să se suprapună.

De pildă, atunci când spunem „discrepanță între salarii”, evidențiem nu doar o diferență numerică, ci și o problemă de echitate sau de percepție publică.

„Discrepanță” este un cuvânt elegant, cu sens precis, care exprimă lipsa de concordanță între elemente comparate. Fie că vorbim despre diferențe sociale, culturale sau emoționale, termenul surprinde perfect ideea de dezechilibru și nealiniere — un contrast între dorință și realitate, între intenție și faptă.