Limba română: Ce înseamnă cuvântul „resentiment”

Deși pare apropiat de supărare sau nemulțumire, resentimentul are o încărcătură mult mai profundă, fiind legat de trăiri persistente și de relații tensionate.
Definiția din DEX
Potrivit Dicționarul explicativ al limbii române, resentimentul este definit ca:
„Sentiment de nemulțumire, de ostilitate sau de dușmănie, determinat de o jignire, o nedreptate sau o frustrare, reală ori imaginară, și care persistă în timp.”
Această definiție scoate în evidență două elemente esențiale: cauza (o nedreptate sau o jignire) și durata (persistența în timp).
Ce înseamnă resentimentul, pe înțelesul tuturor
Resentimentul nu este o reacție de moment, ci o emoție care „se acumulează”. Apare atunci când o persoană simte că a fost tratată incorect, dar nu reușește să depășească acea experiență.
Spre deosebire de o simplă supărare, resentimentul:
- durează mult timp;
- este adesea reactivat de amintiri;
- poate influența comportamentul față de ceilalți.
Cum se manifestă resentimentul
În viața de zi cu zi, resentimentul poate apărea în diferite situații:
- în relații personale, după conflicte nerezolvate;
- la locul de muncă, când cineva se simte nedreptățit;
- în familie, în urma unor tensiuni vechi.
De multe ori, persoana afectată nu își exprimă direct nemulțumirea, ci o interiorizează, ceea ce duce la acumularea frustrării.
Care sunt efectele resentimentului
Dacă nu este gestionat, resentimentul poate avea consecințe importante:
- deteriorarea relațiilor;
- creșterea stresului și a tensiunii emoționale;
- dificultăți în comunicare și încredere.
Pe termen lung, această stare poate influența felul în care o persoană percepe lumea și interacționează cu ceilalți.
Resentiment vs. alte emoții
Este important de făcut diferența între resentiment și alte stări:
- supărarea este temporară și trece mai ușor;
- furia este intensă, dar de scurtă durată;
- resentimentul este mai puțin vizibil, dar mult mai persistent.
Resentimentul este o emoție complexă, legată de experiențe negative care nu au fost depășite. Înțelegerea sensului acestui cuvânt, inclusiv prin definiția din DEX, poate ajuta la recunoașterea și gestionarea mai eficientă a acestor trăiri în viața de zi cu zi.