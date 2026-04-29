Limba română: Ce înseamnă cuvântul „resentiment”

Deși pare apropiat de supărare sau nemulțumire, resentimentul are o încărcătură mult mai profundă, fiind legat de trăiri persistente și de relații tensionate.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarul explicativ al limbii române, resentimentul este definit ca:

„Sentiment de nemulțumire, de ostilitate sau de dușmănie, determinat de o jignire, o nedreptate sau o frustrare, reală ori imaginară, și care persistă în timp.”

Această definiție scoate în evidență două elemente esențiale: cauza (o nedreptate sau o jignire) și durata (persistența în timp).

Ce înseamnă resentimentul, pe înțelesul tuturor

Resentimentul nu este o reacție de moment, ci o emoție care „se acumulează”. Apare atunci când o persoană simte că a fost tratată incorect, dar nu reușește să depășească acea experiență.

Spre deosebire de o simplă supărare, resentimentul:

durează mult timp;

este adesea reactivat de amintiri;

poate influența comportamentul față de ceilalți.

Cum se manifestă resentimentul

În viața de zi cu zi, resentimentul poate apărea în diferite situații:

în relații personale, după conflicte nerezolvate;

la locul de muncă, când cineva se simte nedreptățit;

în familie, în urma unor tensiuni vechi.

De multe ori, persoana afectată nu își exprimă direct nemulțumirea, ci o interiorizează, ceea ce duce la acumularea frustrării.

Care sunt efectele resentimentului

Dacă nu este gestionat, resentimentul poate avea consecințe importante:

deteriorarea relațiilor;

creșterea stresului și a tensiunii emoționale;

dificultăți în comunicare și încredere.

Pe termen lung, această stare poate influența felul în care o persoană percepe lumea și interacționează cu ceilalți.

Resentiment vs. alte emoții

Este important de făcut diferența între resentiment și alte stări:

supărarea este temporară și trece mai ușor;

furia este intensă, dar de scurtă durată;

resentimentul este mai puțin vizibil, dar mult mai persistent.



Resentimentul este o emoție complexă, legată de experiențe negative care nu au fost depășite. Înțelegerea sensului acestui cuvânt, inclusiv prin definiția din DEX, poate ajuta la recunoașterea și gestionarea mai eficientă a acestor trăiri în viața de zi cu zi.