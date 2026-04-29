x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „resentiment”

de Andreea Tiron    |    29 Apr 2026   •   09:15
Sursa foto: Ce înseamnă resentimentul, pe înțelesul tuturor

Resentimentul este un cuvânt frecvent folosit atunci când vorbim despre emoții negative, dar sensul său real este adesea înțeles greșit.

Deși pare apropiat de supărare sau nemulțumire, resentimentul are o încărcătură mult mai profundă, fiind legat de trăiri persistente și de relații tensionate.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarul explicativ al limbii române, resentimentul este definit ca:

„Sentiment de nemulțumire, de ostilitate sau de dușmănie, determinat de o jignire, o nedreptate sau o frustrare, reală ori imaginară, și care persistă în timp.”

Această definiție scoate în evidență două elemente esențiale: cauza (o nedreptate sau o jignire) și durata (persistența în timp).

Ce înseamnă resentimentul, pe înțelesul tuturor

Resentimentul nu este o reacție de moment, ci o emoție care „se acumulează”. Apare atunci când o persoană simte că a fost tratată incorect, dar nu reușește să depășească acea experiență.

Spre deosebire de o simplă supărare, resentimentul:

  • durează mult timp;
  • este adesea reactivat de amintiri;
  • poate influența comportamentul față de ceilalți.

Cum se manifestă resentimentul

În viața de zi cu zi, resentimentul poate apărea în diferite situații:

  • în relații personale, după conflicte nerezolvate;
  • la locul de muncă, când cineva se simte nedreptățit;
  • în familie, în urma unor tensiuni vechi.

De multe ori, persoana afectată nu își exprimă direct nemulțumirea, ci o interiorizează, ceea ce duce la acumularea frustrării.

Care sunt efectele resentimentului

Dacă nu este gestionat, resentimentul poate avea consecințe importante:

  • deteriorarea relațiilor;
  • creșterea stresului și a tensiunii emoționale;
  • dificultăți în comunicare și încredere.

Pe termen lung, această stare poate influența felul în care o persoană percepe lumea și interacționează cu ceilalți.

Resentiment vs. alte emoții

Este important de făcut diferența între resentiment și alte stări:

  • supărarea este temporară și trece mai ușor;
  • furia este intensă, dar de scurtă durată;
  • resentimentul este mai puțin vizibil, dar mult mai persistent.
     

Resentimentul este o emoție complexă, legată de experiențe negative care nu au fost depășite. Înțelegerea sensului acestui cuvânt, inclusiv prin definiția din DEX, poate ajuta la recunoașterea și gestionarea mai eficientă a acestor trăiri în viața de zi cu zi.

×
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri