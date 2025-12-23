Limba română: Ce înseamnă cuvântul „tenebros”?

„Tenebros” este unul dintre acele cuvinte care trimit imediat cu gândul la întuneric, mister și o anumită gravitate. Îl întâlnim în literatură, jurnalism sau în descrieri cu tentă artistică, dar nu întotdeauna sensul lui este pe deplin înțeles.

Iată ce înseamnă, exact, cuvântul „tenebros”, conform DEX, și cum se folosește corect.

Definiția cuvântului „tenebros” (DEX)

TENEBRÓS, -OÁSĂ, adj.

Întunecat, obscur; lipsit de lumină; care inspiră teamă, mister sau neliniște.

Fig. Care este misterios, apăsător, sumbru.

— Dicționarul explicativ al limbii române (DEX)

Ce exprimă, de fapt, „tenebros”?

Cuvântul tenebros poate descrie atât:

un spațiu fizic (o încăpere tenebroasă, o alee tenebroasă),

cât și o stare, atmosferă sau trăsătură morală (o poveste tenebroasă, un personaj tenebros).

Este un termen cu încărcătură dramatică și simbolică, adesea asociat cu:

mister

neliniște

gravitate

zone ascunse, greu de înțeles

Exemple de folosire corectă

„Romanul are o atmosferă tenebroasă, dominată de secrete și frică.”

„Clădirea abandonată avea un aer tenebros.”

„Trecutul său tenebros ridică multe semne de întrebare.”

În limbajul figurat, termenul este frecvent folosit în presă și literatură pentru a sugera lucruri nespuse sau intenții ascunse.

„Tenebros” – cuvânt literar sau de uz curent?

Deși este înțeles de majoritatea vorbitorilor, „tenebros” este considerat un cuvânt cult, folosit mai ales:

în texte literare

în articole jurnalistice cu stil elaborat

în critică de artă sau film

Nu este un termen colocvial, dar tocmai de aceea are un impact puternic atunci când este folosit corect.

Sinonime apropiate

obscur

întunecat

sumbru

apăsător

misterios

Sinonimele nu sunt perfecte în toate contexte, deoarece „tenebros” are o nuanță aparte, mai intensă și mai dramatică.

Cuvântul „tenebros” descrie mai mult decât lipsa luminii — el sugerează o stare de neliniște, mister și profunzime. Este un termen ideal pentru a reda atmosfere grele, trecuturi tulburi sau personaje complexe, atunci când vrei ca mesajul să aibă forță și impact.