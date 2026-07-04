Limba română: Ce înseamnă cuvântul „zăpușeală”

Termenul este întâlnit frecvent în prognozele meteo, în conversațiile de zi cu zi și în presa din România, însă puțini știu ce înseamnă, de fapt, și de unde provine.

Ce înseamnă „zăpușeală”, potrivit DEX

Conform Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), zăpușeală înseamnă:

„Căldură mare și înăbușitoare; atmosferă sufocantă, apăsătoare, provocată de temperaturi ridicate, adesea însoțite de umiditate.”

Cu alte cuvinte, zăpușeala nu este doar căldură. Ea descrie acea combinație dintre temperaturi ridicate și umiditate crescută care face aerul greu de respirat și provoacă o stare de disconfort accentuat.

Din acest motiv, două zile cu aceeași temperatură pot fi resimțite foarte diferit: o zi uscată de 35 de grade poate părea mai suportabilă decât una de 30 de grade cu umiditate foarte ridicată.

De unde vine cuvântul „zăpușeală”

Substantivul zăpușeală provine de la verbul a zăpuși, care înseamnă „a înăbuși, a sufoca din cauza căldurii”. La rândul său, verbul este înrudit cu adjectivul zăpușit, folosit pentru a descrie o persoană copleșită de căldură sau un spațiu în care aerul este greu de respirat.

Lingviștii consideră că termenul face parte din fondul vechi al limbii române și este de origine incertă, fiind posibil să provină dintr-un radical popular format prin evoluție internă în limba română. Tocmai această vechime explică răspândirea lui în aproape toate regiunile țării.

Când folosim corect cuvântul

În limba română, „zăpușeală” este utilizat atât în sens propriu, cât și în exprimări figurate.

Exemple de folosire:

„Nu se poate sta afară din cauza zăpușelii.”

„În apartament este o zăpușeală de nedescris.”

„După furtună, umezeala a făcut ca zăpușeala să fie și mai greu de suportat.”

De ce apare zăpușeala

Senzația de zăpușeală este strâns legată de umiditatea aerului. În mod normal, organismul se răcorește prin evaporarea transpirației. Atunci când umiditatea este foarte mare, transpirația se evaporă mai greu, iar corpul elimină cu dificultate căldura acumulată.

Din acest motiv, oamenii resimt temperaturi aparent normale ca fiind mult mai ridicate, fenomen exprimat și prin indicele temperatură-umezeală folosit în prognozele meteorologice.

Un cuvânt cu rezonanță tipic românească

Deși există termeni precum „caniculă”, „arșiță” sau „căldură sufocantă”, zăpușeală are o nuanță aparte. El descrie nu doar temperatura ridicată, ci și senzația fizică de apăsare și lipsă de aer pe care o provoacă atmosfera umedă din zilele toride.

Tocmai această capacitate de a reda o stare resimțită de aproape toată lumea face ca „zăpușeală” să rămână unul dintre cele mai expresive și mai folosite cuvinte din limba română în sezonul cald.