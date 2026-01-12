Marți 13, în ianuarie 2026: ziua conflictului și a sângelui. Ce NU se face în această zi a ghinionului

Dacă în cultura anglo-saxonă se teme lumea de Friday the 13th, în spațiul românesc, dar și în multe țări din Europa de Sud și America Latină, Marți 13 este ziua asociată cu ghinionul, pierderile și evenimentele neprevăzute.

Dar de unde vine această superstiție și ce simbolizează, de fapt, această zi?

De ce este Marți 13 considerată o zi cu ghinion?

Superstiția nu este una modernă. Ea îmbină două simboluri considerate „negative” încă din Antichitate:

Marți – ziua conflictului și a sângelui

Ziua de marți își trage numele din Marte, zeul roman al războiului. În astrologie și mitologie, Marte simbolizează:

conflictele

violența

impulsivitatea

accidentele

confruntările

În tradițiile vechi, marțea era considerată o zi în care energiile sunt instabile și periculoase, potrivită mai degrabă pentru bătălii decât pentru începuturi liniștite.

Numărul 13 – simbol al haosului

Numărul 13 este asociat cu dezechilibrul și ruptura ordinii perfecte:

12 este considerat un număr „complet” (12 luni, 12 apostoli, 12 semne zodiacale)

13 vine „peste măsură” și sparge armonia

În creștinism, Iuda – trădătorul – a fost al 13-lea la Cina cea de Taină, iar acest detaliu a cimentat asocierea cu trădarea și ghinionul.

Unde este temută Marți 13?

Superstiția Marți 13 este puternică în:

România

Grecia

Spania

Italia

țările din America Latină (Mexic, Argentina, Venezuela, Chile)

În aceste culturi, se spune:

„En martes, ni te cases ni te embarques”

(„Marțea, nici să nu te căsătorești, nici să pornești la drum.”)

În Grecia, Marți 13 este asociată și cu căderea Constantinopolului (1453), care a avut loc într-o zi de marți – un eveniment traumatic ce a întărit superstiția.

Ce NU se face de Marți 13

Conform tradiției populare, în această zi este bine să eviți:

semnarea contractelor

căsătoriile

călătoriile importante

investițiile

operațiile

mutările

deciziile majore

Se spune că orice început pornit într-o zi de Marți 13 pornește sub semnul instabilității.

Marți 13 – zi de protecție spirituală?

Interesant este că în unele tradiții ezoterice, Marți 13 nu este doar o zi a ghinionului, ci și una a adevărului:

lucrurile ascunse ies la iveală

se rup relații false

se încheie etape karmice

se înfruntă fricile

Astrologii spun că această zi are o energie dură, dar corectivă — forțează schimbări necesare.

Ce aduce Marți 13 ianuarie 2026?

În 2026, această zi vine la început de an, într-o perioadă de reașezări karmice. Mulți vor simți:

tensiuni emoționale

decizii bruște

revelații

nevoia de a rupe cu trecutul

Este o zi bună pentru:

curățare energetică

renunțări

finaluri

ritualuri de protecție

dar nu pentru începuturi riscante.

Marți 13 nu este doar o superstiție, ci o combinație veche de simboluri ale conflictului și haosului. În 13 ianuarie 2026, această energie este amplificată, dar poate fi folosită inteligent: nu pentru a începe ceva nou, ci pentru a închide definitiv ceea ce nu mai funcționează.

Uneori, ceea ce pare ghinion este, de fapt, o eliberare.