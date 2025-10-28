Cine repară încrederea românilor în România? Sorin Grindeanu, declarații dure despre coaliție, pensii speciale și lupta pentru Capitală în Ediția Specială Observator „Toată România Noastră”

Doar 3% dintre români mai au încredere în clasa politică

Conform Studiului Național Antena – „Toată România Noastră”, realizat de compania internațională IPSOS și prezentat în premieră în Edițiile Speciale Observator, doar 3% dintre români mai au încredere în clasa politică, în timp ce 82% spun că și-au pierdut complet încrederea în politicieni. 55% cred că Guvernele anterioare sunt vinovate pentru situaţia economică actuală. Alte 28% dintre persoane dau vina pe guvernul actual, 6% pe instituţiile europene, iar 3% pe administraţia locală. 60% sunt de părere că majorarea TVA nu era necesară. Studiul IPSOS - Antena dezvăluie şi cea mai mare frică a românilor, scumpirile - 80% cred că utilităţile se vor scumpi, 64% sunt convinşi că preţurile alimentelor de bază vor crește cel mai mult, iar 43% sunt de părere că scumpirile la carburanţi şi transportul public vor fi pe primul loc.

"Nu e o surpriză. E clar că în acest moment, după un an electoral prelungit mai mult decât trebuia, aşteptarea românilor probabil că nu a fost pe deplin îndeplinită, cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Şi atunci, e datoria noastră, a oamenilor politici, să încercăm să explicăm mai bine măsurile pe care le luăm, politicile pe care dorim să le facem, fiindcă aceste lucruri se referă la oameni, iar noi guvernăm pentru oameni. Nu pentru cifre, nu pentru rezultate, nu pentru orgolii personale. Pentru oameni", a declarat, în exclusivitate pentru Observator, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a vorbit deschis despre tensiunile tot mai vizibile din coaliția de guvernare.

"În mare parte, da, dar eu vă spun un lucru. Dorinţa de a impune doar o anumită cale în interiorul coaliţiei, fără să ţii cont şi de ceilalţi parteneri, pe noi, pe Partidul Social Democrat, nu ne va găsi ca parteneri de lungă durată. Dacă vrei să guvernezi alături de PSD, care este, până la urmă, cel mai important partid din coaliţie, trebuie să ţii cont şi de propunerile PSD. Unele sunt poate bune, altele mai puţin bune, dar trebuie să ţii cont de ele, nu să le respingi din start, dacă vrei să ai o guvernare fără turbulenţe. (…) Nu se aşteaptă nimeni de la PSD să nu îşi spună punctul de vedere, să nu îl argumenteze şi să stea doar pe post de aplaudaţi ca şi în Coreea de Nord.", a spus liderul interimar al PSD. „Interesul naţional a fost acela de a face o coaliţie. De aceea ne vom susţine punctele de vedere şi le vom susţine apăsat”, a completat el.

Rugat să comenteze afirmaţiile Premierului dintr-un interviu recent în care Ilie Bolojan a afirmat că nu este normal ca în companiile de stat să se dubleze indemnizaţiile şi că, din cauza legii, Guvernul are posibilităţi limitate de intervenţie, Sorin Grindeanu a reacționat dur.

"Nu am înțeles ce a vrut să spună. Eu știu că o parte a pachetului 2, legată de companiile de stat, a și fost declarat constituțional acel pachet, deci mergem înainte. Nu înțeleg foarte clar ce a vrut să spună primul ministru. Dar nu vom veni, vă asigur, că nu vom veni în fiecare lună cu asumări și cu lucruri. Lucrurile trebuie făcute o dată şi bine, și trebuie să măsori de două ori înainte de a tăia", a declarat Sorin Grindeanu. "Pentru că această procedură de angajare a răspunderii e una excepțională, la care nu poți să apelezi în fiecare săptămână sau în fiecare lună. Ai Parlament, trebuie să faci legi. Ăsta este circuitul normal. Și tocmai de aceea spun, dacă am făcut un pachet 2 care s-a discutat în Guvern, pentru care a existat o parte care se adresa companiilor de stat, eu mă aștept să fi reglat lucrurile. Poate peste câțiva ani să apară anumite distorsiuni, că lumea evoluează, dar atunci corectez peste câțiva ani, nu în fiecare lună. De aceea spun că nu mi-e foarte clar la ce s-a referit domnul prim-ministru. O să-l întreb. (...) Lucrurile trebuie făcute o dată, bine, nu din impuls sau orgoliu.", a adăugat Grindeanu.

Un alt subiect fierbinte al serii a fost cel al pensiilor speciale, unde România riscă să piardă 231 de milioane de euro dacă nu finalizează rapid noua lege.

"Este un lucru care trebuie să fie rezolvat rapid, care nu doar că a trezit revoltă în societate. Dacă nu facem această reaşezare, până la sfârşitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane. Noi cam pierdem vremea, am propus să facem rapid acest grup de lucru. Sper să clarificăm lucrurile mâine, în Coaliţie. (...) A fost o desfășurare lungă de fapte, dar sunt optimist pentru că toate argumentele sunt de partea noastră. N-am făcut un grup de lucru ca să îngropăm un subiect, ci ca să folosim timpul mort. Avem şi un deadline, pe 28 noiembrie. Am avut o întâlnire cu actorii principali din justiţie şi i-am întrebat dacă sunt de acord să revină la masa dialogului. (...) Da, vom avea o nouă lege, într-o formă sau alta, care va regla lucrurile. Se va ieşi la pensie la 65 de ani. Da, nu poţi să ai pensia cât ai salariul. Acestea sunt lucruri care sunt nenegociacibile", a declarat Sorin Grindeanu.

Un alt moment important al serii a fost confirmarea oficială a candidaturii lui Daniel Băluță la Primăria Generală a Capitalei, din partea PSD.

"Astăzi a fost propus Daniel Băluţă, în mod evident el va fi candidatul, mâine vom face chestiunile ca la carte. (...) Îmi doresc să se vorbească de proiecte, de Bucureşti. Îmi doresc ca Daniel, Ciprian şi Cătălin să vorbească despre administraţie, despre ceea ce au făcut, nu despre poveşti, despre ce vor să facă pentru bucureşteni. De aceea eu cred că o abordare de acest tip, pe care încerc să o... sau PSD-ul încearcă să o impună, inclusiv în coaliție, având o discuție în acest sens săptămâna trecută, îmi doresc să fie îmbrățișată și de ceilalți parteneri de coaliție, fiindcă altfel pierd bucureștenii", a explicat preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu.

