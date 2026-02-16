Doliu în presa din România: Florența Ghiță a murit. Mesajul emoționant al unei colege

Florența Ghiță, jurnalistă cu o carieră solidă în presa economică și consultant în comunicare, s-a stins din viață mult prea devreme. Anunțul trist a fost făcut de o colegă și prietenă apropiată, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

Florența Ghiță a murit. Mesajul sfâșietor al unei colege: „A fost un suflet uriaș și o profesionistă desăvârșită”

Florența Ghiță, una dintre cele mai respectate voci din jurnalismul economic românesc și specialistă în comunicare, a încetat din viață, vestea cutremurând întreaga comunitate media.

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de o fostă colegă, care a publicat un mesaj profund emoționant despre prietenia și colaborarea lor de-a lungul anilor.

„Cu suflete îndurerate, ne luăm rămas bun de la Florența Ghiță, o persoană cu un suflet imens și o profesionistă desăvârșită. A fost o prietenă adevărată, mereu alături, mereu gata să asculte și să sprijine”, a scris aceasta.

O carieră începută în presă și continuată în comunicare

Florenta Ghiță și-a început parcursul profesional în jurnalism în anul 1997, la Curierul Național, în cadrul departamentului Economic, după ce a urmat cursurile Facultății de Filozofie și Jurnalistică. Ulterior, a lucrat la Business Magazin, consolidându-și reputația în presa de specialitate.

În 2005, a făcut pasul către domeniul relațiilor publice și al consultanței în comunicare, alăturându-se echipei Premium Communication, unde a activat ca specialist în comunicare, în special în sectorul energetic și industrial.

„Am trecut din presă în tabăra relațiilor publice, lucrând ca și consultant la Premium Communication. Experiența din jurnalism și pasiunea pentru industrie m-au ajutat să-mi continui drumul profesional cu aceeași dedicare”, declara Florenta Ghiță într-un interviu anterior.

Colegii și prietenii au transmis mesaje de condoleanțe și omagiu, amintind de caracterul său cald, generozitatea și energia pozitivă.

„Ne cunoaștem de când eram amândouă jurnaliste – eu la Adevărul, ea la Curierul Național. Am împărțit momente frumoase, conferințe, deplasări și experiențe de neuitat. Florenta pleacă dintre noi mult prea devreme, lăsând un gol imens”, se arată în mesajul publicat.

„Cand iti moare un prieten la modul fulgerator, cum e in generatia noastra de obicei, e o abominatie. Ca ai impresia ca o sa stai cu toti pana va taraiti basinile si esti obisnuit sa fie acolo, undeva, cand ai nevoie de o insulta, sa-ti dea revenire la realitate. La cine esti. Florenta, mare amaraciune ne-ai dat. Cap misto care a cedat brusc”, a postat Ionuț Tudorică.