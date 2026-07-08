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Apariția Mirabelei Grădinaru la Summitul NATO. Ce ținute a ales partenera lui Nicușor Dan

de Redacția Jurnalul    |    08 Iul 2026   •   12:45
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Apariția Mirabelei Grădinaru la Summitul NATO. Ce ținute a ales partenera lui Nicușor Dan
Hepta/Mirabela Grădinaru a atras atenția prin ținutele sale vestimentare la Summitul NATO de la Ankara.

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la Summitul NATO de la Ankara alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Evenimentul a reunit lideri internaționali, printre care președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Primele imagini de la reuniunea oficială îi arată pe aceștia la evenimentul organizat în capitala Turciei, unde Mirabela Grădinaru a atras atenția prin ținutele sale vestimentare. 

Ținutele Mirabelei Grădinaru la Ankara

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au ajuns la Ankara cu o aeronavă Spartan, fiind întâmpinați pe aeroport de o delegație oficială turcă.

Pentru momentul sosirii, partenera președintelui României a ales o rochie galbenă, de lungime medie, completată de o geantă albă.

La dineul dedicat șefilor de stat și de guvern participanți la Summitul NATO, Mirabela Grădinaru a ales o ținută mai formală.

Aceasta a purtat o rochie lungă, în nuanțe de albastru-turcoaz, cu mâneci supradimensionate.

De asemenea, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au apărut și în fotografia oficială realizată cu ocazia summitului. Cei doi s-au aflat pe al doilea rând, în spatele liderului american Donald Trump și a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan.

Participarea la reuniunea NATO a fost prima prezență internațională importantă a președintelui României în acest format.

Citiți și Nicușor Dan, la Summitul NATO: Relația cu SUA înregistrează progrese

Anunțul lui Nicușor Dan după summitul NATO

După întâlnirile de la Ankara, Nicușor Dan a transmis că România va face parte dintre membrii fondatori ai Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, inițiativă coordonată de Canada.

Președintele a subliniat importanța participării României la proiectele internaționale dedicate consolidării securității și cooperării în domeniul apărării, potrivit spynews.

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Subiecte în articol: nato nicusor dan donald trump mihaela gradinaru
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