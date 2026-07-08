Apariția Mirabelei Grădinaru la Summitul NATO. Ce ținute a ales partenera lui Nicușor Dan

Primele imagini de la reuniunea oficială îi arată pe aceștia la evenimentul organizat în capitala Turciei, unde Mirabela Grădinaru a atras atenția prin ținutele sale vestimentare.

Ținutele Mirabelei Grădinaru la Ankara

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au ajuns la Ankara cu o aeronavă Spartan, fiind întâmpinați pe aeroport de o delegație oficială turcă.

Pentru momentul sosirii, partenera președintelui României a ales o rochie galbenă, de lungime medie, completată de o geantă albă.

La dineul dedicat șefilor de stat și de guvern participanți la Summitul NATO, Mirabela Grădinaru a ales o ținută mai formală.

Aceasta a purtat o rochie lungă, în nuanțe de albastru-turcoaz, cu mâneci supradimensionate.

De asemenea, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au apărut și în fotografia oficială realizată cu ocazia summitului. Cei doi s-au aflat pe al doilea rând, în spatele liderului american Donald Trump și a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan.

Participarea la reuniunea NATO a fost prima prezență internațională importantă a președintelui României în acest format.

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Anunțul lui Nicușor Dan după summitul NATO

După întâlnirile de la Ankara, Nicușor Dan a transmis că România va face parte dintre membrii fondatori ai Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, inițiativă coordonată de Canada.

Președintele a subliniat importanța participării României la proiectele internaționale dedicate consolidării securității și cooperării în domeniul apărării, potrivit spynews.

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