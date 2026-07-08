Apariția Mirabelei Grădinaru la Summitul NATO. Ce ținute a ales partenera lui Nicușor Dan

Primele imagini de la reuniunea oficială îi arată pe aceștia la evenimentul organizat în capitala Turciei, unde Mirabela Grădinaru a atras atenția prin ținutele sale vestimentare.
Ținutele Mirabelei Grădinaru la Ankara
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au ajuns la Ankara cu o aeronavă Spartan, fiind întâmpinați pe aeroport de o delegație oficială turcă.
Pentru momentul sosirii, partenera președintelui României a ales o rochie galbenă, de lungime medie, completată de o geantă albă.
La dineul dedicat șefilor de stat și de guvern participanți la Summitul NATO, Mirabela Grădinaru a ales o ținută mai formală.
Aceasta a purtat o rochie lungă, în nuanțe de albastru-turcoaz, cu mâneci supradimensionate.
De asemenea, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au apărut și în fotografia oficială realizată cu ocazia summitului. Cei doi s-au aflat pe al doilea rând, în spatele liderului american Donald Trump și a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan.
Participarea la reuniunea NATO a fost prima prezență internațională importantă a președintelui României în acest format.
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Anunțul lui Nicușor Dan după summitul NATO
După întâlnirile de la Ankara, Nicușor Dan a transmis că România va face parte dintre membrii fondatori ai Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, inițiativă coordonată de Canada.
Președintele a subliniat importanța participării României la proiectele internaționale dedicate consolidării securității și cooperării în domeniul apărării, potrivit spynews.