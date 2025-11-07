Fiica Andei Călugăreanu se află într-o situație dificilă după decizia lui Gigi Becali

După mai mulți ani, în care a locuit gratuit într-un apartament al omului de afaceri, Ioana Tufaru și familia sa au trebuit să se mute cu chirie, în 2023.

Ioana Tufaru vrea să se angajeze

Deși beneficiază de două pensii și de salariul soțului ei, femeia spune că banii nu le ajung pentru cheltuieli, iar acum vrea să se angajeze part-time pentru a spăla vase, cu un salariu de circa 1.200 de lei pe lună.

Ea a explicat că lunar cheltuiesc între 300 și 400 de lei pe medicamente și până la 1.700 de lei pentru chirie și utilități. În aceste condiții un venit suplimentar le-ar fi de mare ajutor. În paralel, Ioana analizează și o ofertă de muncă pentru a face curățenie la teatru, urmând să aleagă ce este mai potrivit pentru ea.

Ioana Tufaru cu soțul și fiul ei au locuit o perioadă lungă de tmp în locuințe oferite de Gigi Becali. În anul 2011 a fost un incendiu la baza sportivă a lui Becali din Berceni și a avut noroc pentru că patronul FCSB i-a transferat într-un alt imobil, din Preciziei, în condiții mai bune. Însă Becali a avut ulterior alte planuri cu spațiul respectiv, astfel că familia Ioanei a trebuit să se mute cu chirie, notează as.ro.