Nu-l mai trage de lesă! Ce se întâmplă în mintea câinelui când se oprește să miroasă

Experții explică faptul că plimbarea nu înseamnă doar mișcare și consum de energie, ci și explorare senzorială. Pentru câini, mirositul este modul principal prin care înțeleg lumea din jur.

Câinii „văd” lumea prin miros

Potrivit specialiștilor, simțul olfactiv al câinilor este incomparabil mai dezvoltat decât cel al oamenilor.

În timp ce oamenii au aproximativ cinci milioane de receptori olfactivi, câinii pot avea între 200 și 300 de milioane. În plus, partea creierului responsabilă cu procesarea mirosurilor este de până la 40 de ori mai mare decât la oameni.

Experta în educație canină Anika Rytel explică faptul că, atunci când un câine miroase un copac, el nu „simte” doar mirosul copacului. Practic, animalul „citește informații” despre alți câini, persoane sau evenimente care au avut loc acolo chiar și cu ore înainte.

De ce nu este bine să grăbești câinele în timpul plimbării

Mulți proprietari trag de lesă atunci când câinele se oprește prea mult să miroasă. Specialiștii avertizează însă că acest lucru poate fi frustrant pentru animal și îi poate limita modul natural de a explora mediul.

Pentru câini, mirositul are rol informativ, dar și emoțional. Explorarea prin miros îi ajută să se relaxeze, să reducă stresul și să își îmbunătățească concentrarea.

Tocmai de aceea, experții recomandă ca în timpul plimbărilor să existe momente în care câinele să fie lăsat să exploreze liber, fără grabă și fără corecții constante.

Mirositul poate fi mai important decât mersul pe distanțe lungi

Specialiștii spun că o plimbare scurtă, dar bogată în stimuli olfactivi, poate fi mai benefică pentru câine decât un traseu lung făcut în grabă.

Pentru animale, aceste momente sunt o modalitate de a „afla ce se întâmplă în cartier”, de a procesa informații și de a se conecta la mediul din jur.

Experta Anika Rytel compară experiența olfactivă a câinilor cu modul în care oamenii urmăresc filme sau navighează pe internet pentru divertisment și informații.

Cum ar trebui să arate o plimbare sănătoasă pentru câine

Specialiștii recomandă:

să îi oferi câinelui timp pentru explorare;

să eviți tragerea constantă de lesă;

să alegi zone sigure unde poate mirosi în voie;

să nu transformi plimbarea într-o cursă contra cronometru.

Înțelegerea importanței mirosului poate schimba complet relația dintre om și câine. Pentru animale, plimbarea nu este doar exercițiu fizic, ci o experiență complexă prin care descoperă și interpretează lumea din jur, scrie 20minutos.es