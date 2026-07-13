Cele mai frumoase nume internaționale pentru fete și băieți. 10 alegeri inspirate pentru bebelușul tău

Dacă îți dorești un nume modern, dar cu rădăcini puternice și o rezonanță internațională, iată zece dintre cele mai apreciate variante.

1. Mila

Origine: slavă

Mila înseamnă „iubită”, „dragă” sau „plină de bunătate”. Este un nume scurt, elegant și foarte popular în Europa, America de Nord și Australia. Datorită pronunției simple, este ușor de recunoscut în aproape orice țară.

2. Leo

Origine: latină

Leo înseamnă „leu” și simbolizează curajul, puterea și spiritul de lider. Este unul dintre cele mai populare nume masculine în Italia, Spania, Franța, Germania, Marea Britanie și Statele Unite.

3. Sofia

Origine: greacă

Sofia provine din cuvântul grecesc care înseamnă „înțelepciune”. Este un nume clasic, asociat cu inteligența, eleganța și rafinamentul și se află de ani buni în topurile celor mai alese nume din Europa și America Latină.

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4. Noah

Origine: ebraică

Noah înseamnă „pace”, „odihnă” sau „confort”. Numele are o puternică tradiție biblică și este întâlnit în iudaism, creștinism și islam. Astăzi se numără printre cele mai populare nume pentru băieți din lume.

5. Maya

Origine: multiculturală

Maya este unul dintre cele mai versatile nume. În sanscrită înseamnă „magie” sau „iluzie”, iar numele este asociat și cu celebra civilizație mayașă din America Centrală. Popularitatea sa continuă să crească la nivel mondial.

6. Luca

Origine: italiană

Varianta italiană a numelui Luca înseamnă, în general, „cel care aduce lumina”. Este extrem de răspândit în Italia, Croația, Elveția și multe alte țări europene, dar și în România.

7. Nina

Origine: mai multe culturi

Nina este prezent în tradițiile spaniole, ruse, georgiene și indiene. În spaniolă poate însemna „fetiță”, iar în alte culturi este forma prescurtată a unor nume mai lungi. Simplitatea și eleganța îl fac apreciat la nivel internațional.

8. Adam

Origine: ebraică

Adam înseamnă „om” sau „pământ” și este unul dintre cele mai vechi nume din istorie. Apare în textele sacre ale iudaismului, creștinismului și islamului, fiind recunoscut și respectat în întreaga lume.

9. Lina

Origine: arabă și europeană

În limba arabă, Lina este asociat cu sensurile de „delicată” sau „palmier tânăr”. În multe țări europene este folosit și ca diminutiv pentru nume terminate în „-lina”. Sonoritatea sa delicată îl face foarte apreciat.

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10. Kai

Origine: multiculturală

Kai este unul dintre cele mai internaționale nume. În hawaiană înseamnă „mare”, însă apare și în tradițiile japoneze, chineze și scandinave, fiecare atribuindu-i o semnificație proprie. Este un nume modern, scurt și ușor de pronunțat în aproape orice limbă.

Cum alegi un nume internațional pentru copil

Dacă îți dorești un nume care să fie apreciat oriunde în lume, este bine să alegi unul care:

are o pronunție simplă în mai multe limbi;

are o semnificație pozitivă;

este ușor de scris și de reținut;

nu este asociat exclusiv unei singure culturi;

rămâne actual indiferent de tendințele de moment.

Nume precum Mila, Leo, Sofia, Noah, Maya, Luca, Nina, Adam, Lina și Kai îndeplinesc toate aceste criterii, motiv pentru care se află printre cele mai iubite alegeri ale părinților din întreaga lume, scrie timesofindia.com