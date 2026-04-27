Păr gras? Trucurile simple care îl mențin curat până la 7 zile

Specialiștii în hairstyling atrag atenția că anumite obiceiuri zilnice, aparent banale, pot accelera îngrășarea scalpului fără să îți dai seama.

Te speli pe cap, îl usuci și îl aranjezi, dar până seara pare deja lipsit de volum și fără viață. Mulți dau vina pe „tipul de păr” sau pe produse nepotrivite, însă adevărul este adesea mult mai simplu: rutina ta zilnică.

Umiditatea – dușmanul invizibil al părului curat

Puțini știu că aburul și umiditatea din baie pot influența direct scalpul. Când acesta este expus la umezeală, începe să producă mai mult sebum, ca mecanism natural de protecție. Rezultatul? Rădăcini grase și păr care pare nespălat.

Părul fin este cel mai afectat, deoarece sebumul se observă mai rapid. Chiar și o expunere scurtă la abur poate anula efectul unei spălări recente, scrie citymagazine.si

Uscarea corectă face diferența

Deși multe persoane evită uscătorul de păr, folosit corect acesta poate fi aliatul tău. Specialiștii recomandă să usuci în special scalpul și rădăcinile imediat după spălare.

Aerul cald ajută la evaporarea umezelii și reduce nevoia scalpului de a produce sebum în exces. Lungimile pot rămâne ușor umede, uscându-se natural, ceea ce previne degradarea firului de păr.

De ce trebuie să îți protejezi părul la duș

Chiar dacă nu îți speli părul, aburul din timpul dușului îl afectează. Umezeala pătrunde la nivelul scalpului și poate declanșa secreția de sebum.

Soluția este simplă: folosește o cască de duș. Acest obicei banal menține scalpul uscat și ajută părul să rămână proaspăt mai mult timp, mai ales în sezonul rece sau după dușuri fierbinți.

Șamponul uscat – când și cum îl folosești

Mulți folosesc șamponul uscat când părul este deja gras, dar hairstyliștii spun că momentul aplicării este esențial.

Aplicat seara, înainte ca scalpul să devină gras, produsul are timp să absoarbă sebumul peste noapte. Dimineața, părul va arăta mai curat, cu volum și textură mai bună. Astfel, șamponul uscat devine o soluție preventivă, nu doar una de urgență.

Obiceiul care îți îngrașă părul fără să îți dai seama

Un gest aparent inofensiv – atinsul frecvent al părului – poate face mai mult rău decât crezi. Mâinile acumulează uleiuri și impurități pe parcursul zilei, iar acestea se transferă direct pe păr.

Cu cât îți atingi mai des părul, cu atât acesta se va îngrășa mai repede. Reducerea acestui obicei poate face o diferență vizibilă în doar câteva zile.

Pentru un păr care arată proaspăt mai multe zile la rând, nu este nevoie să îl speli zilnic. Ajustarea unor obiceiuri simple – evitarea umidității, uscarea corectă și folosirea strategică a produselor – poate prelungi senzația de curat până la o săptămână.