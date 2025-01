7 strategii simple care te ajută să-ți atingi obiectivele

Este înțelept să-ți stabilești obiective deoarece, făcând acest lucru, îți joci punctele forte și contribui la respectulde sine. Evaluarea stării tale actuale te întemeiază și oferă un punct de plecare semnificativ. Stabilirea unei viziuni pentru viitor îți întărește credința în capacitatea ta de a realiza acest lucru.

Toate acestea sunt modalități semnificative de a exprima speranța și optimismul, care sunt legate de bunăstare, sănătate mintală și chiar longevitate.

Strategii simple pentru a-ți atinge obiectivele

1. Claritate

Una dintre primele modalități de a te asigura că reușești este să fii foarte clar în ceea ce te străduiești. Poți face acest lucru păstrând lista de obiective scurtă - cu cel mult trei obiective. Poți adăuga oricând mai multe obiective, pe măsură ce le atingi, dar mai puțin înseamnă mai mult în orice moment.

De asemenea, fii specific în ceea ce vrei să realizezi. Nu cauți doar să slăbești, vrei să slăbești 10 kilograme până la 1 octombrie. Nu vrei doar să avansezi cariera, vrei să obții șase noi certificări în domeniul marketingului digital.

Când știi clar ce vrei să realizezi, vei avea mai multe șanse să rămâi concentrat și să acorzi atenție și efort obiectivului tău, potrivit unui studiu publicat de Educational Research Review.

2. Inconfortabil

O altă modalitate sigură de a spori succesul este să accepți provocările – pentru că printre cele mai bune obiective se numără cele care sunt greu de îndeplinit. Nu poți crește fără disconfort și orice scop reprezintă schimbare, care poate fi dificilă.

Pune-ți obiectivul suficient de sus încât să necesite efort. Lucrurile pe care le dorești pot fi grele, dar și circumstanțele actuale pot fi grele. Vei dori să alegi ceva greu. Lucrul într-un mediu toxic este greu. Căutarea unui loc de muncă într-o companie nouă este, de asemenea, dificilă. Dar poți depune efort în fața dificultăților, cu câștiguri grozave.

De asemenea, poți distinge între disconfort și durere. De exemplu, dacă îți lipsește energia de a ieși cu prietenii și de a te angaja pe deplin cu oamenii tăi, este dureros. Pe de altă parte, antrenamentul regulat pentru a-ți îmbunătăți rezistența va fi inconfortabil, dar disconfortul este în serviciul unui rezultat plin de satisfacții.

Există dovezi pozitive cu privire la beneficiile provocării, deoarece cercetarea din Educational Research Review constată că obiectivele solicitante vor avea mai multe șanse să te mențină motivat.

3. Consecvență

Te poți asigura că îți atingi obiectivele luând măsuri consecvente pentru a-ți gestiona obiceiurile. Poate vrei să scrii o carte: va trebui să stabilești un obicei de a scrie în mod regulat - poate în fiecare zi timp de 30 de minute. Sau poate vrei să fii în formă, așa că trebuie să îți pregătești geanta de sport în fiecare seară, astfel încât să poți ieși pe ușă cu ea în fiecare dimineață.

Obiceiurile se adună frumos, iar matematica poate fi motivațională. Ia în considerare că citirea a 20 de pagini pe zi se transformă în aproape 30 de cărți într-un an. Sau că economisirea de 50 de lei pe zi înseamnă circa 16.000 de lei pe an. Sau a merge 10.000 de pași în fiecare zi este la fel cu a realiza 70 de maratoane în fiecare an. Obiceiurile mici pot face o mare diferență în atingerea obiectivelor mari.

Un alt mod de a asigura consecvența este de a lega noul obicei cu o rutină existentă. Te speli pe dinți în fiecare dimineață și în aceeași perioadă a zilei poți face abdomene și flotări.

4. Colaborare

Pentru mulți oameni, colaborarea cu alții ajută la îndeplinirea obiectivelor. Te poți gândi la asta în două moduri – atât în ​​ceea ce privește lucrul cu alții, cât și pentru alții.

Ai un scop să fii sănătos și te hotărăști împreună cu grupul tău de prieteni să participi împreună la cursuri de yoga de trei ori pe săptămână. Sau ai un obiectiv de a ajuta la reducerea insecurității alimentare a copiilor și te alături unui grup de consiliere pentru organizația de caritate care lucrează în acest scop.

Lucrează cu alții pentru a-ți atinge obiectivele și lucrează pentru ca alții să aibă un impact care contează.

5. Evidență

O altă modalitate de a crește probabilitatea de a-ți atinge obiectivele este să te asiguri că primești feedback cu privire la progresul către obiectivele tale. Acest lucru este conform datelor bazate pe Teoria stabilirii obiectivelor.

Una dintre cele mai bune modalități de a obține feedback regulat este să urmărești progresul. Folosește o aplicație sau un sistem de calendar pentru a marca zilele în care ai investit timp în învățarea carete va ajuta să obțini noua certificare profesională. Sau urmărește de câte ori ai contacte de afaceri pentru a-ți atinge obiectivul de a-ți dezvolta rețeaua profesională.

Poți crește responsabilitatea împărtășindu-ți intențiile altora. Când faci public un obiectiv, crești vizibilitatea și presiunea sănătoasă pentru a-l atinge. Așadar, spun-le colegilor despre modurile în care plănuiți să-ți îmbunătățești continuu productivitatea sau contribuțiile la echipă și informează-ți prietenul despre obiectivul tău de a mânca mai sănătos.

6. Implicare

O altă modalitate de a-ți atinge obiectivele este să te asiguri că ești angajat în ceea ce îți propui să realizezi. Deși acest lucru poate părea evident, este ușor să fii cuprins de ceea ce face prietenul tău sau de cea mai recentă tendință în rețelele sociale. Dar dacă nu lucrezi la ceva bazat pe propria ta pasiune, va fi greu să faci efortul zi de zi și de la săptămână la săptămână.

Stabilește un motiv convingător pentru obiectivele pe care vrreisă le atingi. Poate vei să-ți îmbunătățești capacitatea de răspuns la locul de muncă, astfel încât să poți avansa în carieră. Sau poate vrei să cauți un mentor, astfel încât să poți dezvolta o pasiune mai mare pentru munca ta. Sau poate vrei să îți îmbunătățești alegerile profesionale și de viață, și luarea deciziilor, astfel încât să fiți mai disponibil pentru familia ta.

7. Viitor

Vei avea mai multe șanse să-ți îndeplineșt obiectivele atunci când rămâi concentrat pe viitor.

Auto-gratificarea și recompensele pe termen scurt (vizionarea unui alt episod din serialul preferat în loc să mergi la sală) sunt tentante. Dar când poți lăsa deoparte ceea ce îți dorești în momentul de față pentru ceea ce îți dorești pe termen lung, este mai probabil să obții rezultatul pe care ți-l dorești și o fericire mai mare, potrivit forbes.com.