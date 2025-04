Carmen Șerban povestește despre cea mai mare provocare din viața ei

Artista a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu mulți ani. Au urmat tratamente dure timp de doi ani dar a reușit să se vindece. Au trecut peste 10 ani de când a scăpat de aceasă boală cumplită.

Lupta cu cancerul

Carmen Șerban a trecut prin momente foarte grele în lupta cu cancerul. Au urmat multe vizite de medic, proceduri dificile și o încredere neclintită divinitatea o va ajuta. Așa s-a și întâmplat pentru că la doi ani de la diagnostic a reușit să învingă boala. .

Aceasta a mărturis,t în emisiunea Xtra Night Show, prezentată de Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu, că își face des analize și recent a fost la o altă vizită la medic. Cântăreața a primit vești bune, dorctorul spunându-i că pare că tumoarea nu a fost niciodată în corpul ei.

”Sunt bine. Mi-am făcut niște analize săptămâna aceasta pentru că eram curioasă dacă sunt bine, în zona aceea unde am avut tumoarea. Am fost la o clinică prestigioasă și sunt foarte bine. A zis doctorul: ”Nici nu se vede că a trecut pe acolo”. Analiza aceasta, mamografia, nu am mai făcut-o de câțiva ani”, a spus Carmen Șerban, la Xtra Night Show.

Cum a apărut boala

Carmen Șerban este credincioasă, astfel că a avut încredere deplină că Dumnezu o va ajuta în această luptă. Viața ei s-a schimbat după boală și a reușit să vadă lucrurile din altă perspectivă. Acum știe cum a apărut boala în corpul ei.

”În primul rând a fost lipsa de iubire și lipsa respectului de sine. Aveam o crasă lipsă de respect de sine, iubirea de sine. Când nu ești tu pe primul loc, ai un ego ridicat și ai un discernământ foarte scăzut”, a afirmat artista.