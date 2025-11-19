Metoda avocatului: așa scoți adevărul de la oricine

Dacă ai avut vreodată o discuție cu cineva care se ferește de orice responsabilitate, știi exact sentimentul.

Acest comportament se numește distragerea atenției — un mecanism de apărare prin care oamenii încearcă să evite vinovăția, rușinea sau criticile mutând atenția în altă parte.

În loc să își asume ce au spus sau au făcut, ei recurg la „dar tu…”, „dar și alții…”, „faci prea mare caz”, „nu e vina mea” sau încep să joace rolul victimei.

Vestea bună? Există o frază simplă și foarte eficientă cu care poți opri acest tip de comportament.

De ce oamenii distrag atenția?

Avocatul și creatorul de conținut Jefferson Fisher explică faptul că tendința de a deflecta apare adesea încă din copilărie.

„Ori de câte ori simțim că vine spre noi un mesaj negativ, încercăm să-l aruncăm în altă parte, către oricine altcineva”, spune el.

Mulți oameni nici măcar nu sunt conștienți că o fac. Este modul lor automat de a se proteja.

Fraza magică pe care să o folosești când cineva nu îți răspunde clar

Repetă exact ce tocmai ai spus.

Da, atât de simplu.

Când observi că persoana din fața ta începe să distragă atenția — schimbă subiectul, acuză, se victimiează, minimalizează — repetă cu calm și clar punctul tău.

Dacă abaterea atenției continuă, repetă din nou, mai lent și cu un ton calm.

Această tehnică vine chiar din sala de judecată și poartă numele de „obiecție, răspuns nerelevant”. Practic, tu aduci discuția înapoi la subiectul inițial, refuzând să fii tras în alte direcții.

Este o modalitate elegantă și fermă de a transmite: „Nu mă las distras. Am nevoie de un răspuns.”

Dacă repetarea nu funcționează…

Jefferson Fisher oferă și un plan B:

Propune-i persoanei o pauză.

Spune-i, de exemplu:

„Hai să luăm câteva minute să ne gândim la răspuns. Când revenim, rămânem la subiect.”

Asta permite celuilalt să își regleze emoțiile, dar îi dă de înțeles clar că discuția merge într-o direcție corectă, nu într-una evazivă.

De ce funcționează?

Pentru că îți păstrezi calmul, nu intri în jocul lor și nu lași discuția să se răstoarne împotriva ta. Tu rămâi centrat(ă), iar ei sunt obligați să revină la adevărata temă a discuției.

Este o metodă simplă, dar puternică, de a pune limite și de a cere responsabilitate, fără să ridici tonul, fără dramă și fără argumente inutile, scrie yourtango.com.