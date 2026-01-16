Prenumele de băieți în 2026: Farmecul retro în atenția părinților

Anul acesta, familiile caută latura mai liniștită, mai discretă a numelor de băieți. „Cele mai la modă nume de băieți din 2026 îmbrățișează delicatețea alături de masculinitate”, spune Sophie Kihm, redactor-șef al site-ului de nume de bebeluși Nameberry, care a catalogat tendințele de nume din 2026 printre utilizatorii săi.

„Numele pline de suflet - alegeri subtil spirituale, pline de semnificație - precum Cedar, Shepherd și Truce, sunt nume blânde care reflectă speranțele părinților de pace. Consoanele sunt puține și rare în numele cu hiatus vocalic, cum ar fi Elio, Lael și Amael, ceea ce le conferă o sensibilitate delicată. Iar numele unisex A-OK pentru generația Boomer - cele care au atins apogeul în timpul generației baby boomer - sunt din nou în preferințe pentru băieți, în ciuda faptului că sunt mai frecvente în rândul fetelor. În special, Robin și Blair.”

Deși nevoia de lux pașnic poate fi generală, există și alte tendințe.

Părinții adoptă stilul vechi

De la serialul de televiziune Percy Jackson de pe Disney+ până la viitoarea versiune a lui Christopher Nolan despre Odiseea, civilizațiile antice sunt în prim-plan anul acesta, în special Grecia și Roma. După cum notează Nameberry, acestea nu sunt însă singurele care inspiră numele copiilor anul acesta.

„Părinții care folosesc nume de civilizații antice caută să-și conecteze copiii la istorie”, notează site-ul. „Aceasta ar putea fi istoria și moștenirea proprie a unei familii, așa cum se întâmplă în cazul multor nume mesoamericane și asiatice antice.”

Nume preferate în 2026

Arath

Aztlan

Cassander

Cyril

Johari

Linus

Mahan

Ramses

Tenoch

Yazan

Așa cum au revenit modele Y2K, numele care erau la modă la începutul acestui secol înregistrează și ele o renaștere. BabyCenter, un alt site care urmărește tendințele în materie de nume în rândul utilizatorilor săi, spune că acest lucru este valabil mai ales pentru numele popularizate de trupele de băieți din anii 2000. Howie, de exemplu - ca în Howie D. de la The Backstreet Boys - a urcat cu 299 de locuri în rândul utilizatorilor BabyCenter.

Alte nume preferate

Jun (din trupa K-Pop Seventeen, cu 1.397 de locuri în plus pe lista BabyCenter)

Jin (din trupa K-Pop BTS, cu 699 de locuri în plus)

Lance (din N*Sync, cu 116 locuri în plus)

Joey (din N*Sync, cu 80 de locuri în plus)

Nick (din Backstreet Boys, 98 Degrees și The Jonas Brothers, deși cu doar trei locuri în plus)

Serialele TV preiau controlul asupra numelor de copii

Conform listei The Bump cu tendințe în materie de nume de copii, campionul en-titre al vizionărilor de seriale este The Summer I Turned Pretty, Conrad înregistrând cea mai mare creștere de popularitate pe site (cu 36%). Dar acesta nu este singurul serial a cărui popularitate se reflectă în numele de copii. Va dura doar un minut până când cele două nume din Heated Rivality, Shane și Ilya, vor începe să urce în topuri.

Albie (din Lotusul Alb)

Billy (din Stranger Things)

Cassian (din Andor)

Collins (din Paradise)

Eddie (din Stranger Things)

Kier (din Severance)

Irving (din Severance)

Fisher (din Vara în care am devenit frumoasă)

Lochlan (din Lotusul Alb)

Miller (din Adolescence)

Personajele din Lotusul Alb oferă o mulțime de inspirație pentru nume de copii, inclusiv Timothy (Jason Isaacs), Lochlan (Sam Nivola), Piper (Sarah Catherine Hook) și Saxon (Patrick Schwarzenegger).

Numele din natură

Babylist relatează că site-ul a înregistrat o creștere a numărului de nume despre care spune că „șoptesc calm și realizează o conexiune într-o lume plină de ecrane”. Aceasta este o tendință pe care o observăm de ceva vreme, probabil pentru că numele inspirate din natură se află și la intersecția altor tendințe în materie de denumiri: multe dintre ele sunt unisex sau neutre din punct de vedere al genului, fiind semnificative pentru părinți și se încadrează în tendința „numelor pline de suflet” de la Nameberry.

Briar

Cove

Cypress

Juniper

Marigold

Rowan

Stone

Vale

Willow

Wren

Prenume preferate în 2025

Administrația pentru Securitate Socială (SSA) ține evidența numelor de copii din Statele Unite, inclusiv a numelor a căror popularitate crește cel mai mult. Potrivit SSA, acestea sunt numele care au înregistrat cele mai mari creșteri anul trecut.

Unele dintre aceste nume sunt deja acoperite de alte tendințe: Truce, Halo și Bode sunt nume pline de suflet, de exemplu, în timp ce Rocky ar putea fi considerat un nume natural.

Dar ce alte mini-tendințe putem deduce din ele? Multe sunt variante de ortografie (Colsen în loc de Colson, Noa în loc de Noah), așa că poate părinții caută modalități de a fi unici. Două dintre nume, Azaiah și Azai, indică puterea în ascensiune a combinației de litere A-Z-A-I. Altele sunt doar nume cool care își croiesc drum singure, fără a fi nevoie de emisiuni TV.

Primele 20 de nume cu cea mai rapidă ascensiune pentru băieți

Truce

Colsen

Bryer

Halo

Azaiah

Noa

Azai

Eliam

Kolter

Eliel

Zymir

Rocky

Evren

Kace

Kyaire

Jettson

Yeshua

Heath

Bode

Kenai

Doar timpul va spune dacă vor continua să urce sau dacă popularitatea lor a fost doar pentru o clipă, notează goodhousekeeping.com.