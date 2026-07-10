Semnele de circulație pentru pietoni pe care toți românii trebuie să le cunoască

Chiar dacă mulți români cred că indicatoarele rutiere se adresează exclusiv conducătorilor auto, există o serie de semne de circulație pentru pietoni care trebuie cunoscute și respectate.

Potrivit Codului Rutier (OUG nr. 195/2002) și Regulamentului de aplicare (HG nr. 1391/2006), pietonii au obligația de a respecta indicatoarele și semnalele rutiere care li se adresează, precum și indicațiile polițiștilor rutieri.

Iată cele mai importante semne pe care orice pieton ar trebui să le cunoască.

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Semnele de circulație adresate pietonilor și semnificațiile lor

1. Trecere pentru pietoni

Este cel mai cunoscut indicator rutier destinat pietonilor.

Acesta marchează locul în care traversarea carosabilului este permisă și semnalizează șoferilor apropierea unei treceri de pietoni.

Pietonii trebuie să traverseze doar prin acest loc, după ce se asigură că pot face acest lucru în siguranță.

2. Trecere pentru pietoni cu semafor

În intersecțiile semaforizate, traversarea se face exclusiv atunci când semaforul pentru pietoni afișează culoarea verde.

Chiar dacă trecerea este marcată, culoarea roșie a semaforului interzice traversarea.

3. Acces interzis pietonilor

Acest indicator este reprezentat printr-un cerc alb cu margine roșie și silueta unui pieton pe fond negru.

Semnul indică faptul că accesul pietonilor este interzis în acea zonă, din motive de siguranță sau din cauza destinației drumului.

Îl întâlnim frecvent la:

autostrăzi;

drumuri expres;

pasaje rutiere;

unele poduri sau tuneluri.

4. Drum rezervat pietonilor

Indicatorul are fundal albastru și reprezintă silueta unui pieton.

Semnalizează o zonă destinată exclusiv circulației pietonale.

În astfel de spații, accesul autovehiculelor este restricționat, cu excepțiile prevăzute de lege.

5. Pasaj pietonal

Acest indicator arată existența unui pasaj subteran sau suprateran destinat traversării în siguranță.

Dacă un astfel de pasaj există, pietonii sunt obligați să îl utilizeze.

6. Pistă comună pentru pietoni și bicicliști

Indicatorul informează că pietonii și bicicliștii folosesc aceeași cale de circulație.

În astfel de situații, ambele categorii trebuie să circule cu atenție și să își acorde prioritate reciproc, evitând blocarea traseului.

7. Zonă rezidențială

În zonele rezidențiale, pietonii beneficiază de drepturi extinse și pot circula pe întreaga lățime a drumului, însă fără a împiedica inutil circulația vehiculelor.

Șoferii sunt obligați să circule cu viteză redusă și să acorde o atenție sporită.

8. Zonă pietonală

Acest indicator marchează începutul unei zone unde circulația este destinată în principal pietonilor.

Autovehiculele au acces doar în condiții speciale, iar pietonii au prioritate.

Alte reguli de circulație pe care trebuie să le știe toți pietonii

Pe lângă respectarea indicatoarelor, Codul Rutier stabilește mai multe obligații pentru pietoni.

Traversarea se face doar prin locurile permise

Pietonii trebuie să traverseze:

pe trecerile pentru pietoni;

la semafor, când culoarea verde permite acest lucru;

prin pasaje pietonale, dacă acestea există în apropiere.

Traversarea prin locuri nepermise poate atrage sancțiuni și crește semnificativ riscul producerii unui accident.

Traversarea nu se face în fugă

Chiar dacă pietonul are prioritate pe trecerea de pietoni, acesta nu trebuie să pătrundă brusc pe carosabil sau să alerge în fața vehiculelor aflate foarte aproape.

Legea obligă pietonii să se asigure înainte de traversare.

Folosirea telefonului poate fi periculoasă

Codul Rutier nu interzice expres utilizarea telefonului mobil în timpul traversării, însă autoritățile recomandă evitarea oricăror activități care pot distrage atenția.

Privitul în telefon sau purtarea căștilor la un volum ridicat reduc capacitatea de a observa pericolele din trafic.

Pietonii nu au voie pe autostradă

Accesul pietonilor este interzis pe:

autostrăzi;

drumuri expres;

alte sectoare de drum semnalizate prin indicatorul „Acces interzis pietonilor”.

Nerespectarea acestei reguli poate pune în pericol atât pietonii, cât și ceilalți participanți la trafic.

Noaptea, vizibilitatea este esențială

În afara localităților, este recomandat ca pietonii să poarte haine deschise la culoare sau elemente reflectorizante pentru a fi observați mai ușor de șoferi.

Ce amenzi riscă pietonii

Potrivit legislației rutiere în vigoare, pietonii care încalcă regulile de circulație pot fi sancționați cu amendă din clasa I de sancțiuni, dacă traversează prin locuri nepermise, ignoră semaforul sau nu respectă indicatoarele rutiere.

Pe lângă sancțiunea contravențională, astfel de comportamente cresc considerabil riscul producerii unor accidente grave.

Cunoașterea principalelor semne de circulație pentru pietoni este la fel de importantă ca respectarea regulilor de către șoferi. Traversarea doar prin locurile permise, respectarea semafoarelor și a indicatoarelor, precum și atenția acordată traficului sunt măsuri simple care pot preveni accidente și pot salva vieți.

Respectarea regulilor de circulație nu este doar o obligație legală, ci și una dintre cele mai eficiente metode prin care fiecare pieton își poate proteja propria siguranță și pe cea a celor din jur.