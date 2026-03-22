Stresul din copilărie poate provoca probleme digestive la maturitate

Un studiu recent arată că experiențele negative din primii ani de viață pot influența sănătatea digestivă la vârsta adultă, fiind asociate cu afecțiuni precum durerile abdominale sau sindromul de colon iritabil.

Legătura dintre stresul timpuriu și problemele digestive

Potrivit unei cercetări realizate de Universitatea din New York (SUA) și publicată în revista de specialitate Gastroenterology, stresul din copilărie poate provoca modificări la nivelul intestinului și al sistemului nervos, cu efecte de durată, scrie 20minutos.es.

„Rezultatele noastre arată că acești factori de stres pot influența dezvoltarea copilului și pot contribui la apariția problemelor intestinale pe termen lung”, a explicat coordonatoarea studiului, Kara Margolis.

De la anxietate la sindrom de colon iritabil

Neglijarea emoțională, conflictele familiale sau alte experiențe dificile din copilărie pot afecta dezvoltarea creierului și sunt deja asociate cu tulburări precum anxietatea și depresia.

Noul studiu arată că aceste experiențe afectează și comunicarea dintre creier și intestin, un sistem esențial pentru funcționarea organismului.

Atunci când această legătură este perturbată, pot apărea:

dureri abdominale persistente

sindromul de colon iritabil

probleme de tranzit intestinal (constipație sau diaree)

„Creierul și intestinul comunică permanent. Dacă unul este afectat, celălalt va resimți consecințele”, subliniază cercetătorii.

Studii pe animale și oameni confirmă legătura

Pentru a înțelege mecanismele, oamenii de știință au analizat atât modele pe animale, cât și studii pe mii de copii.

În cazul experimentelor pe animale, puii separați de mamă în primele zile de viață au dezvoltat ulterior:

niveluri mai ridicate de anxietate

dureri intestinale

tulburări digestive

Interesant este că efectele au diferit în funcție de sex: femelele au prezentat mai des diaree, iar masculii constipație.

Rolul depresiei materne

Un alt aspect important evidențiat de studiu este legătura dintre depresia maternă netratată și riscul crescut de probleme digestive la copii.

Cercetătorii au analizat peste 40.000 de copii și au descoperit că cei ale căror mame au suferit de depresie în timpul sarcinii sau după naștere au avut un risc mai mare de:

greață și vărsături

colici

constipație

sindrom de colon iritabil

Specialiștii subliniază că tratamentul depresiei în timpul sarcinii este esențial pentru sănătatea copilului.

Experiențele din copilărie contează mai mult decât credem

Un alt studiu, realizat pe aproape 12.000 de copii din SUA, a arătat că orice tip de stres timpuriu — abuz, neglijare sau probleme familiale — crește riscul apariției simptomelor digestive încă din copilărie.

Cercetările confirmă că stresul din copilărie nu afectează doar emoțiile, ci și sănătatea fizică, inclusiv sistemul digestiv.

Specialiștii atrag atenția că, atunci când apar probleme intestinale, trebuie luat în calcul și istoricul din copilărie. În viitor, aceste descoperiri ar putea duce la tratamente mai eficiente, adaptate mecanismelor prin care stresul influențează relația dintre creier și intestin.