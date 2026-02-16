Ce arată un nou studiu despre cafea, ceai și riscul de demență

Este posibil să nu fie nevoie să renunți la cafeaua sau ceaiul de dimineață pentru a-ți proteja creierul pe termen lung. Un nou studiu sugerează că un consum moderat de cafea sau ceai cu cofeină este asociat cu o sănătate cognitivă mai bună în timp, scrie CNN.

Studiul, publicat în JAMA, a analizat datele a peste 130.000 de participanți monitorizați de-a lungul mai multor decenii.Cercetătorii au descoperit că persoanele care consumau două-trei cești de cafea pe zi aveau un risc cu 18% mai mic de a dezvolta demență.

Cei care beau una-două cești de ceai zilnic au prezentat un risc redus cu 14%. Este important de menționat că aceste beneficii au fost asociate exclusiv cu băuturile care conțin cofeină. Cafeaua și ceaiul decofeinizate nu au arătat aceeași asociere protectoare, potrivit autorilor studiului.

Rezultatele se bazează pe două studii de lungă durată din SUA: Nurses’ Health Study (început în 1976) și Health Professionals Follow-up Study (lansat în 1986), care au monitorizat peste 130.000 de profesioniști din domeniul sănătății.

Fiind un studiu observațional, acesta indică o asociere, dar nu poate demonstra că cofeina previne direct demența. Experții avertizează că și alți factori de stil de viață ar putea contribui la aceste rezultate.

Consumatorii de cafea și ceai pot avea, de asemenea, diete mai sănătoase, pot fi mai activi mental sau pot avea un acces mai bun la servicii medicale. Specialiștii subliniază că nu este recomandată creșterea consumului de cofeină exclusiv pentru sănătatea creierului. Un aport excesiv de cofeină poate agrava anxietatea, tulburările de somn sau problemele de ritm cardiac la unele persoane.

Cofeina nu este singurul compus benefic din aceste băuturi. Cafeaua și ceaiul conțin substanțe bioactive care influențează inflamația, fluxul sanguin, metabolismul glucozei și stresul oxidativ.

Aceste efecte pot susține sănătatea creierului și a sistemului cardiovascular. Totuși, experții subliniază că nicio băutură nu poate înlocui obiceiurile dovedite benefice pentru creier. Activitatea fizică regulată, somnul de calitate, implicarea socială și o alimentație echilibrată rămân mult mai importante.

Astfel, cafeaua și ceaiul pot sprijini îmbătrânirea sănătoasă, dar funcționează cel mai bine ca parte a unui stil de viață echilibrat.

(sursa: Mediafax)