10 metode susținute de știință pentru un păr des și rezistent

Deși nu există soluții miraculoase, specialiștii spun că anumite obiceiuri și tratamente pot contribui la îmbunătățirea aspectului și densității părului, dacă sunt aplicate consecvent.

Produse de îngrijire

Alegerea unui șampon și a unui balsam potrivit nu este un detaliu minor. Produsele pentru volum sau îngroșare conțin ingrediente care acoperă firul de păr și îi oferă mai multă textură, creând iluzia unui păr mai des.

În același timp, evitarea ingredientelor agresive, precum sulfații, este importantă pentru sănătatea scalpului, mai ales în cazul pielii sensibile.

Obiceiuri zilnice

Specialiștii recomandă o abordare mai blândă în rutina de îngrijire. Coafarea excesivă cu căldură, decolorarea frecventă sau coafurile foarte strânse pot duce la deteriorarea firului de păr și rupere. Reducerea acestor practici poate ajuta la menținerea unui păr mai puternic și mai rezistent.

Masajul scalpului

Unele studii sugerează că masajul scalpului ar putea contribui la creșterea grosimii firului de păr. Un studiu de mici dimensiuni a indicat rezultate pozitive după câteva luni de masaj zilnic, însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru concluzii ferme.

Alimentație

Dieta joacă un rol esențial în creșterea părului. Deficiențele de nutrienți, precum fierul, zincul sau biotina pot duce la subțierea firului de păr sau chiar la cădere. Alimentele bogate în vitamine și minerale, precum peștele gras, legumele verzi, leguminoasele și citricele, pot susține sănătatea capilară.

Gestionarea stresului

Stresul intens poate declanșa căderea temporară a părului, cunoscută sub denumirea de efluviu telogen. Gestionarea stresului prin metode, precum terapia sau tehnicile de relaxare, poate contribui indirect la menținerea densității părului.

Medicamente

În cazurile de subțiere accentuată și cădere excesivă, medicamentele pot fi o soluție. Substanțe, precum Minoxidil sau Finasteridă, sunt utilizate pentru stimularea creșterii părului, însă trebuie administrate la recomandarea medicului.

Suplimente alimentare

Suplimentele cu biotină sau alte substanțe nutritive pot fi utile, mai ales în cazul unor deficiențe. De asemenea, extracte naturale, precum palmierul pitic, sunt studiate pentru potențialul lor de a susține densitatea părului.

Terapia cu lumină roșie

Dispozitivele care folosesc lumină roșie câștigă popularitate ca metodă de stimulare a creșterii părului. Unele studii arată rezultate promițătoare în creșterea densității, însă cercetările sunt încă în desfășurare.

Tunosrile cu volum

Pentru rezultate imediate, anumite tunsori rămân o soluție eficientă. Cele care oferă iluzia de volum, schimbarea cărării sau utilizarea extensiilor pot oferi rapid un aspect mai bogat al părului.

Obținerea unui păr mai gros este un proces de durată, care implică atât îngrijire externă, cât și atenție la stilul de viață. De la alimentație și gestionarea stresului până la tratamente specializate, există multe metode care pot contribui la îmbunătățirea densității părului, însă răbdarea și consecvența rămân esențiale, notează aol.com.