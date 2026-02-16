Ashwagandha, planta minune din medicina ayurvedică: Beneficii și riscuri pentru sănătate

Supranumită și „ginsengul indian”, planta este apreciată pentru numeroasele sale efecte asupra sănătății fizice și mentale, de la reducerea stresului până la susținerea sistemului imunitar și a funcției cognitive.

Ce este Ashwagandha

Originară din regiunile uscate ale Indiei și Africii de Nord, Ashwagandha este un arbust peren, cu frunze verzi, flori mici în formă de clopoțel și fructe portocaliu-roșiatice. Numele său, care se traduce prin „miros de cal”, face referire atât la aroma rădăcinii, cât și la credința tradițională că planta oferă forță și vitalitate.

În medicina ayurvedică, toate părțile plantei – rădăcina, frunzele și fructele – sunt folosite pentru proprietățile lor terapeutice.

Beneficii pentru sănătate

Ashwagandha este un tonic natural care încetinește îmbătrânirea.

Reducerea stresului și anxietății – ajută la echilibrarea stării emoționale.

Îmbunătățirea funcțiilor cognitive – poate susține memoria și atenția, protejând celulele nervoase de stresul oxidativ.

Creșterea performanței fizice – sprijină rezistența la efort și recuperarea musculară.

Susținerea sistemului imunitar – stimulează producția de celule esențiale pentru apărarea organismului.

Echilibrarea hormonilor tiroidieni – poate contribui la reglarea metabolismului și a temperaturii corpului.

Sănătatea sexuală și fertilitatea – poate îmbunătăți calitatea spermei și susține sănătatea ovariană.

Forme de administrare

Ashwagandha poate fi consumată sub mai multe forme:

Pulbere – rădăcina uscată și măcinată, amestecată cu lapte, apă sau miere.

Ceai – preparat prin fierberea rădăcinii, eventual aromatizat cu condimente sau miere.

Suplimente – capsule, tablete sau tincturi, potrivite pentru cei care preferă o administrare rapidă și controlată a dozei.

Doza recomandată variază între 200 și 600 mg de extract standardizat pe zi, ajustată în funcție de vârstă, starea de sănătate și scopul administrării. Specialiștii recomandă consultul medical înainte de utilizare, mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni cronice sau care urmează diverse tratamente.

Care sunt riscurile

Deși este considerată sigură pentru majoritatea oamenilor, Ashwagandha poate interacționa cu medicamente pentru diabet, hipertensiune sau cu sedative.

De asemenea, femeile însărcinate , cele care alăptează și persoanele cu boli autoimune ar trebui să evite planta sau să o utilizeze doar sub supraveghere medicală, potrivit longevitymagazine.ro.

Concluzie

Ashwagandha este o plantă versatilă, cu o istorie de peste 3.000 de ani, recunoscută pentru efectele sale adaptogene și antioxidante. Totuși, specialiștii subliniază că utilizarea acesteia nu înlocuiește un stil de viață sănătos, incluzând alimentație echilibrată, exerciții fizice regulate și somn de calitate.