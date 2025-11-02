Beneficiile pentru sănătate ale ceaiului verde cu lămâie. De ce să îl consumi dimineața

Medici și experți în sănătate îl recomandă pentru efectele sale antiinflamatorii, energizante și de protecție.

Beneficiile ceaiului verde asupra sănătății

Ceaiul verde este o adevărată comoară pentru sănătate, având în componența sa epigalocatechin galatul (EGCG), un antioxidant eficient în reducerea inflamației, accelerarea metabolismului și stimularea arderii grăsimilor.

Oferă și un boost subtil de energie, conținând aproximativ 25–35 mg de cofeină per ceașcă, ce te trezește blând, fără agitația cafelei.

Polifenolii și cofeina din băutură susțin claritatea mentală și funcțiile cognitive.aciditatea naturală intensifică absorbția antioxidanților, sporindu-i eficiența în organism, potrivit longevitymagazine.ro.