Ce se ascunde în spatele etichetelor? Batoanele proteice au fost analizate în laborator

Aceste produse sunt preferate de tot mai mulți consumatori care vor o gustare rapidă la birou, o sursă de energie înainte de antrenament sau un aliat în lupta cu kilogramele. Specialiștii atrag însă atenția că mențiuni precum „fără zahăr adăugat” nu înseamnă automat un produs sănătos.

Ce înseamnă „fără zahăr adăugat”?

Echipa Observator a analizat în laborator 11 produse din categoria batoanelor proteice, ciocolatei și gustărilor energizante. Fiecare produs a fost verificat pentru a se vedea dacă informațiile de pe etichetă corespund cu realitatea.

Specialiștii explică faptul că zaharurile pot proveni și din alte ingrediente, chiar dacă pe ambalaj nu apare zahărul clasic.

„Zahărul neadăugat poate proveni din lapte, prin cantități mari de lactoză, sau din fibre adăugate, precum inulina. Aceste ingrediente pot conține fragmente de zaharuri simple care generează energie. Dacă această energie nu este consumată prin activitate fizică, ea va fi depozitată de organism”, explică Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare.

De unde vine gustul înțepător?

Unul dintre elementele care diferențiază aceste produse este gustul intens, uneori ușor înțepător. Specialiștii spun că acesta este dat de polioli, îndulcitori utilizați frecvent în produsele fără zahăr.

„Poliolii pot crea disconfort abdominal, iar consumați în cantități mari pot afecta microbiomul intestinal în timp”, avertizează Alexandru Cîrîc.

Astfel de ingrediente sunt folosite pentru a menține gustul dulce fără adaos de zahăr, însă consumul excesiv poate avea efecte nedorite asupra organismului.

Ce arată analizele de laborator?

În urma analizelor au fost identificate și situații în care valorile determinate în laborator nu au corespuns cu cele înscrise pe etichetă.

Un produs care declara 6,8 grame de zaharuri a fost găsit cu 14,27 grame, mai mult decât dublu față de informația prezentată consumatorilor.

„Este o diferență foarte mare și nepermisă atunci când vorbim despre etichetarea corectă a produselor. În cazul zaharozei, nu putem explica această diferență decât printr-o problemă de etichetare”, a declarat Alexandru Cîrîc.

Însă toate produsele analizate au ridicat probleme. Unele sortimente de ciocolată fără zahăr au confirmat informațiile de pe ambalaj.

„Sunt și produse care m-au surprins pozitiv. Sunt într-adevăr fără zaharuri, exact așa cum scrie pe etichetă”, a precizat Alexandru Cîrîc.

Pe de altă parte, unele produse energizante pot avea un conținut ridicat de zaharuri. Un baton analizat conținea aproximativ 60% zaharuri și o cantitate de cofeină comparabilă cu cea dintr-o cafea.

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Batoanele proteice nu înlocuiesc mesele zilnice

Specialiștii în nutriție atrag atenția că aceste produse trebuie privite ca o soluție de moment, nu ca o alternativă la o masă echilibrată.

„Sunt produse ultra-procesate. Nu fac parte din baza unei alimentații sănătoase, bazată pe alimente naturale și neprocesate. Batonul a fost conceput pentru situații în care ai nevoie rapid de energie, nu pentru a înlocui mesele zilnice”, spune Șerban Damian, specialist în nutriție sportivă.

Acesta avertizează că persoanele sedentare care consumă frecvent astfel de produse pot ajunge să acumuleze un surplus de carbohidrați de care organismul nu are nevoie.

Eticheta, cea mai importantă sursă de informație

Specialiștii recomandă citirea atentă a ingredientelor și a valorilor nutriționale înainte de cumpărare. Un produs promovat ca fiind „fitness”, „dietetic” sau „fără zahăr adăugat” nu este potrivit pentru orice persoană.

Batoanele proteice pot fi utile în anumite situații, în special pentru sportivi sau în momentele în care este nevoie de un aport rapid de energie, însă nu ar trebui transformate într-un obicei alimentar zilnic.

Uneori, diferența dintre promisiunea de pe ambalaj și realitatea din produs se vede doar după o privire atentă asupra etichetei.