Ce se întâmplă dacă nu faci mișcare? Sedenarismul afectează organismul mai repede decât crezi

Efectele lipsei de mișcare pot apărea mai rapid decât ne așteptăm, chiar și în cazul persoanelor active.

Efectele lipsei de mișcare

Iritabilitate

Unul dintre cele mai rapide efecte ale sedentarismului este alterarea stării psihice. După doar câteva zile fără activitate fizică pot apărea iritabilitatea, oboseala și o stare generală proastă.

Exercițiile fizice duc la eliberarea de neurotransmițători care induc starea de bine. Fără acești stimuli, echilibrul mental poate avea de suferit, iar calitatea somnului se degradează.

Creșterea glicemiei

În plus, lipsa activității fizice afectează și glicemia. Mușchii nu mai consumă glucoză iar aceasta rămâne în sânge. Acest dezechilibru poate apărea chiar în prima săptămână de inactivitate, fiind însoțit de oboseală accentuată, poftă de dulce și senzație frecventă de sete.

Încetinirea meabolismului

După două-trei săptămâni fără sport, metabolismul începe să încetinească, ceea ce duce la schimbări vizibile în greutatea corporală. Chiar dacă alimentația rămâne aceeași, corpul începe să stocheze mai ușor energia sub formă de grăsime.

Greutatea poate fluctua în ambele sensuri. Unele persoane pot lua în greutate, în timp ce altele pot slăbi aparent, ca urmare a pierderii masei musculare.

Pierderea masei musculare

După 14 - 21 de zile de inactivitate pot să apară și primele semne de scădere a forței musculare. Până la 4-6 săptămâni fără antrenament, reducerea masei musculare și a tonusului devine mai vizibilă, afectând nu doar aspectul fizic, ci și sănătatea generală a oaselor și articulațiilor, potrivit catine.ro.

Sedentarismul prelungit influențează negativ o serie de parametri biologici importanți. De la starea psihică și calitatea somnului, până la glicemie, metabolism și masa musculară, efectele lipsei de mișcare sunt profunde și se instalează mai repede decât ne așteptăm.

Specialiștii recomandă revenirea treptată la activitate fizică și menținerea unui stil de viață activ, adaptat fiecărei vârste.