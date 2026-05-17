De ce să NU îți piepteni părul imediat după uscare: Explicațiile experților

Potrivit unui studiu citat de Daily Mail, părul are nevoie de cel puțin 30 de minute pentru a-și recăpăta o parte din rezistența structurală după expunerea la temperaturi ridicate. În acest interval, firele sunt mai predispuse la rupere și deteriorare, avertizează cercetătorii.

Expunerea la căldură reduce rezizistența părului

Cercetarea, publicată în Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, arată că expunerea la căldură reduce semnificativ rezistența firului de păr, efect care este însă reversibil după o perioadă de „odihnă” și rehidratare. În unele cazuri, părul își poate reveni complet după aproximativ două ore.

„Aplicarea căldurii provoacă o reducere drastică a rezistenței, care este complet restaurată printr-o perioadă de repaus”, au precizat autorii studiului.

Experimentele au fost realizate de o echipă de la Universitatea din Dublin, care a dezvoltat un dispozitiv ce simulează stresul mecanic la care este supus părul în timpul pieptănării. Profesorul David Taylor, coordonatorul cercetării, a explicat că firele de păr se pot înnoda și că, în timpul pieptănării, nodurile sunt forțate să se deplaseze de-a lungul firului, crescând riscul de rupere.

Testele au inclus mai multe tipuri de păr – drept, creț, tratat sau predispus la deteriorare – și au arătat că temperatura de 150°C reduce drastic rezistența acestuia. În unele cazuri, numărul de cicluri de stres suportate de firul de păr a scăzut de la 234 la doar 38.

Cercetătorii pun această slăbire pe seama deshidratării provocate de căldură, dar subliniază că efectul este temporar. Expunerea la aer și umiditate poate contribui la rehidratarea firelor și la refacerea rezistenței acestora.

„Există suficientă apă în aer pentru a rehidrata părul uscat”, a explicat profesorul Taylor, adăugând că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina exact timpul optim de refacere.

Studiul mai arată că părul mai rezistent își păstrează integritatea mai mult timp, în timp ce firele deja vulnerabile dezvoltă fisuri interne mai rapid. Atât părul creț, cât și cel umed sunt afectate de căldură, însă își pot reveni semnificativ după câteva ore.