Ghid pentru viitoarele mame: Cum să gestionezi grețurile matinale

Din fericire, există mai multe metode eficiente pentru a le ține sub control și a începe ziua cu mai multă energie.

Alimente care calmează grețurile

Ghimbirul, cunoscut pentru proprietățile sale calmante, poate fi consumat sub formă de ceai, ghimbir confiat sau adăugat în smoothie-uri și sucuri naturale.

Biscuiții sărați sau crackers sunt o opțiune practică, ușor de digerat și utilă pentru stabilizarea glicemiei. Mulți specialiști recomandă să îi consumi chiar înainte de a te ridica din pat dimineața.

Băuturile reci și fructele hidratante – apa minerală, ceaiul rece, pepenele roșu, portocalele sau castraveții – ajută la hidratare și reduc senzația de greață.

Mesele mici și frecvente sunt mai ușor tolerate de stomac. Evită porțiile mari, dar asigură-te că nu lași stomacul gol. Optează pentru alimente bogate în proteine și carbohidrați complecși, cum ar fi ouăle, brânza proaspătă, legumele verzi sau pâinea integrală.

Remedii naturale eficiente

Uleiurile esențiale de lămâie sau mentă pot calma stomacul. Inspiră ușor aroma de pe o batistă sau un disc demachiant. Atenție: nu aplica uleiurile direct pe piele fără diluare.

Ceaiul de mentă are efect calmant și anti-greață. O cană de ceai poate fi de ajutor atunci când senzația de rău începe să apară.

Tehnici de respirație

Ajută la reducerea grețurilor asociate stresului. Inspiră adânc pe nas și expiră lent pe gură, sau încearcă câteva minute de yoga sau meditație pentru relaxare.

Acupresura

Este o metodă tradițională practică: apasă ușor pe punctul P6, situat la trei degete sub pliul încheieturii mâinii. Această tehnică poate reduce semnificativ senzația de greață, potrivit deparinti.ro.