Legătura dintre igiena orală și longevitate. Beneficiile neașteptate ale periajului dinților

Se știe de mult timp că sănătatea orală ne influențează bunăstarea generală, cercetările anterioare stabilind o legătură între răspândirea bacteriilor de la bolile orale la Alzheimer, cancer, afecțiuni cardiovasculare, diabet, și multe altele.

50 de afecțiuni sisemice, legate de sănătatea orală

Un grup de experți a subliniat importanța acestui lucru la Asociația Americană pentru Avansarea Științei (AAAS), o conferință anuală care a avut loc în Arizona, Statele Unite, săptămâna trecută.

„Credem că menținerea sănătății dinților poate fi asociată cu un risc redus a peste 50 de afecțiuni sistemice”, a declarat Alpdogan Kantarci, profesor la Facultatea de Stomatologie a Universității din Minnesota, la evenimentul intitulat „Gura, poartă spre sănătatea generală”.

„Cercetările arată că persoanele cu boli ușoare sau moderate, cele care se spală și se îngrijesc pe dinți sau merg la dentist și au aleg curățări avansate prezintă răspunsuri cognitive mult mai bune”, a continuat el.

Kantarci a evidențiat parodontita, o formă agresivă de boală a gingiilor, ca factor de risc cheie pentru dezvoltarea unor afecțiuni, precum artrita reumatoidă și demența.

Atunci când bacteriile din bolile orale migrează în fluxul sanguin și creier provoacă inflamație cronică. Acest lucru poate declanșa sistemul imunitar să atace articulațiile și poate, de asemenea, să accelereze formarea plăcilor, care perturbă neurotransmițătorii și duc la declin cognitiv.

Nu există cercetări care să sugereze că bolile gingivale provoacă demență sau artrită.

Țările din Europa cu cea mai scăzută igienă orală

Deși Regatul Unit are o reputație privind problemele legate de dinți, multe alte țări europene continuă să se confrunte cu dificultăți în ceea ce privește igiena dentară.

Un studiu din 2022 a constatat că Norvegia este țara cea mai preocupată de îngrijirea dinților, în timp ce Serbia s-a clasat pe ultimul loc, alături de Letonia și Polonia. În ceea ce privește vizitele la stomatolog, Olanda s-a clasat pe primul loc, în timp ce Portugalia, Irlanda și Regatul Unit au înregistrat unele dintre cele mai scăzute rate de prezență.

Un amestec complex de factori socioeconomici este de vină pentru această disparitate, costurile ridicate, listele lungi de așteptare și distanța creând inaccesibilitate.

Persoanele în vârstă sunt cele mai afectate, rezidenții UE cu vârste de peste 65 de ani raportând rate mai mari de nevoi dentare neacoperite, în comparație cu cei cu cle între 16 și 44 de ani, conform dcifrelor Eurostat din 2024.

Citând datele legate de obezitate din Marea Britanie, Kantarci a spus că dependența lumii occidentale de alimentele ultraprocesate este, de asemenea, de vină pentru înrăutățirea sănătății dentare. „Credem că lumea occidentală are un acces mai bun la îngrijire orală, dar ați fi surprinși că toate alimentele procesate, dieta moale, lipsa exercițiilor fizice, obezitatea, și așa mai departe, ne predispun cu adevărat, mult mai mult decât oriunde în lume.”

Cel mai recent Sondaj privind sănătatea orală a adulților (AOHS) a raportat că 41% dintre locuitorii din Marea Britanie au carii dentare, o creștere semnificativă față de 28% în 2009. Aproape jumătate dintre cei chestionați au spus, de asemenea, că starea dinților le-a afectat foarte mult viața de zi cu zi.

Kantarci recomandă ca oamenii să acorde prioritate periajului dentar înainte de culcare și după ce au mâncat orice aliment cu zahăr. De asemenea, el a sugerat utilizarea unei periuțe de dinți electronice și curățarea limbii, care poate adăposti la fel de multe bacterii.

„Răspunsul este foarte clar, și anume că trebuie să îmbunătățim conștientizarea sănătății orale pentru sănătatea sistemică”, a precizat acesta, potrivit euronews.ro.

